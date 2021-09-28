В Харькове мужчина упал на обогреватель и сгорел заживо

На погибшем загорелась одежда, он скончался еще до приезда спасателей.

В Холодногорском районе Харькова во вторник, 28 сентября, произошел несчастный случай, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает ГУ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Харьковской области.

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Инцидент произошел около 01.00 в одной из коммунальных квартир. По информации спасателей, нетрезвый мужчина в возрасте от 35 до 37 лет упал на включенный электрический обогреватель, в результате чего на нем загорелась одежда, а сам он начал получать сильные ожоги. Впоследствии он умер еще до того, как приехали службы.

Сейчас личность мужчины устанавливается.

До этого Фокус писал о том, что в Киеве мужчины избили и заживо сожгли незнакомца. Свой поступок один из мужчин объяснил тем, что пострадавший оскорбил его малолетнего ребенка.

Ранее, в 2019 году, во время серьезного ДТП в Киеве женщина сгорела заживо в своем автомобиле. Авария произошла на Столичном шоссе около Конча-Заспы.