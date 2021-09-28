У Харкові чоловік упав на обігрівач і згорів заживо

На загиблому загорівся одяг, він помер ще до приїзду рятувальників.

У Холодногірському районі Харкова у вівторок, 28 вересня, стався нещасний випадок, унаслідок якого загинув чоловік. Про це повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у Харківській області.

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Інцидент стався приблизно о 01:00 в одній з комунальних квартир. За інформацією рятувальників, нетверезий чоловік у віці від 35 до 37 років упав на ввімкнений електричний обігрівач, унаслідок чого на ньому загорівся одяг, а сам він почав отримувати сильні опіки. Зрештою він помер ще до того, як приїхали служби.

Зараз особа чоловіка встановлюється.

До цього Фокус писав про те, що в Києві чоловіки побили і заживо спалили незнайомця. Свій вчинок один із чоловіків пояснив тим, що потерпілий образив його малолітню дитину.

Раніше, в 2019 році, під час серйозної ДТП у Києві жінка згоріла заживо в своєму автомобілі. Аварія сталася на Столичному шосе біля Конча-Заспи.