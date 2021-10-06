У Балаклії спалахнула масштабна пожежа, вогонь наблизився до будинків (відео)

Офіційна причина спалаху поки не озвучена, але, за словами місцевих жителів, інцидент міг статися через підпал очерету.

6 жовтня в місті Балаклія (Харківська область) спалахнула серйозний пожежа, про що заявили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.

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За словами рятувальників, вогонь охопив більше 4,5 гектара відкритої місцевості, був ризик, що полум'я добереться до об'єктів у приватному секторі й так далі.

Пожежникам вдалося локалізувати пожежу о 14:20, із тих пір рятувальники продовжують його ліквідацію.

Зараз у службах не знають, що стало причиною загоряння.

У той же час Міністерство внутрішніх справ України повідомляє, що на місці пожежі працюють три відділення служби порятунку на автомобільних цистернах.

У той же час у місцевому телеграм-каналі "Труха" користувачі стверджують, що причиною пожежі міг стати підпал очерету.

Примітно, що саме в Балаклії 23 березня 2017 року близько 3:00 на складі ракетно-артилерійського озброєння сталася пожежа, у результаті якої почалася детонація боєприпасів. У результаті вибухів на арсеналі поблизу Балаклії було зруйновано 5 приватних житлових будинків та 35 квартир у багатоквартирних будинках.

15 листопада 2019 року на складах також прогриміли вибухи при розмінуванні території. ДБР назвало основною причиною вибуху недотримання техніки безпеки.