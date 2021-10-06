В Балаклее вспыхнул масштабный пожар, огонь приблизился к домам (видео)

Официальная причина возгорания пока не озвучена, но по словам местных жителей, инцидент мог произойти из-за поджога камыша.

6 октября в городе Балаклея (Харьковская область) вспыхнул серьезный пожар, о чем заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

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По словам спасателей, огонь охватил больше 4,5 гектара открытой местности, был риск, что пламя доберется до объектов в частном секторе и так далее.

Пожарным удалось локализовать пожар в 14.20, с тех пор спасатели продолжают его ликвидацию.

Сейчас в службах не знают, что стало причиной возгорания.

В то же время Министерство внутренних дел Украины сообщает, что на месте пожара работают три отделения службы спасения на автомобильных цистернах.

В то же время в местном телеграм-канале "Труха" пользователи утверждают, что причиной пожара мог стать поджог камыша.

Примечательно, что именно в Балаклее 23 марта 2017 года около 3:00 на складе ракетно-артиллерийского вооружения в Балаклее произошел пожар, в результате которого началась детонация боеприпасов. В результате взрывов на арсенале вблизи Балаклеи были разрушены 5 частных жилых домов и 35 квартир в многоквартирных домах.

15 ноября 2019 года на складахтакже прогремели взрывы при разминировании территории. ГБР назвало основной причиной взрыва — несоблюдение техники безопасности.