В центре Киева вспыхнул мощный пожар: черный дым видно в разных частях города (видео)

Горит крыша по улице Костельной, 5 — это жилой дом, который расположен совсем рядом с Майданом Незалежности. Площадь пожара — 150 кв. м.

12 октября рано утром в центре Киева разгорелся пожар на крыше жилого дома. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) в Киеве, о пожаре в дома №5 по улице Костельной стало известно в 07.36.

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По данным Портала киевской недвижимости, речь идет о здании 1871 года постройки.

[ + – ] Если веритть Google Street View, горит дом по улице Костельной, 5 Фото: Скриншот

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами, здание соседствует с Майданом Незалежности. Дым виден также на Европейской площади и во многих других частях столицы.

К месту пожара прибыли спасатели из ближайших Государственных пожарно-спасательных подразделений. По прибытии они выяснили, что площадь пожара на крыше составляла около 150 квадратных метров.

Спасатели принялись тушить пожар и по состоянию на 08.14 он был локализован, после чего пожарные занялись его окончательной ликвидацией и эвакуацией жителей.

В тушении задействованы 10 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 39 человек личного состава подразделений ГУ ГСЧС.

Фокус ранее писал о том, что 6 октября в городе Балаклея (Харьковская область) вспыхнул серьезный пожар. По словам местных жителей, инцидент мог произойти из-за поджога камыша.

Напомним также, что 1 октября в Киеве загорелась Инженерная гимназия, которая находится на улице Княжий затон, 12-А (Дарницкий район столицы).