Под Винницей загорелся отельный комплекс, в котором отдыхали дети: есть жертвы (фото, видео)

В результате ЧП погибла молодая девушка, которая, спасаясь от огня, выпрыгнула из окна здания.

Ночью, 22 декабря, под Винницей вспыхнул пожар в отеле "Баттерфляй", в результате чего погиб один человек. Об этом информирует пресс-служба ГСЧС.

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ЧП произошло около 3 часов ночи на территории Литинской территориальной громады.

Спасатели получили сообщение о том, что в 02:55 загорелся отельный комплекс "Баттерфляй" в селе Садовое. Пожар в здании был локализован уже в 05:09 утра, а в 05:26 — полностью ликвидирован.

[ + – ] Пожар в отеле Баттерфляй под Винницей

По данным ГСЧС, в результате пожара погиб один человек, еще двое получили различные травмы и были госпитализированы. Спасателям пришлось эвакуировать 53 ребенка в возрасте от 5 до 15 лет.

[ + – ] Один человек погиб в результате пожара в отеле Баттерфляй

[ + – ] Один человек погиб в результате пожара в отеле Баттерфляй

По данным Нацполиции региона, нескольким гостям отельного комплекса "Баттерфляй" пришлось выпрыгивать из окон. От полученных травм скончалась женщина, а в медучреждение госпитализировали 19-летнюю девушку и 43-летнего мужчину.

После пожара под Винницей открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса — "Нарушения установленных законодательством требований пожарной безопасности". Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до 8 лет.

[ + – ] Один человек погиб в результате пожара в отеле Баттерфляй

[ + – ] Один человек погиб в результате пожара в отеле Баттерфляй

Как сообщает региональное издание "20 минут", в отельном комплексе "Баттерфляй" под Винницей был спортивный сбор спортсменов по тхэквондо. Дети проживали на пятом этаже, а возгорание произошло на шестом.

В данный момент нет информации, куда именно эвакуировали детей после пожара в отеле "Баттерфляй".

"Мне сообщил о пожаре тренер. По его словам, наши дети были вовремя эвакуированы. Все они живы и не повреждены. Сейчас дети в безопасном месте и ждут завтрака", — рассказал журналист Виталий Павловский, чей сын находился в здании во время возгорания.

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