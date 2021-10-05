В России бывший зэк зарезал молодых студенток и поджег квартиру с телами (фото, видео)

Подозреваемому предъявлены обвинения сразу по пяти статьям Уголовного кодекса, ему грозит пожизненное заключение.

29-летний бывший заключенный под Оренбургом зарезал молодых студенток, после чего поджег дом и скрылся с места преступления. Об этом сообщает Mash.

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Убийство студенток в Гае

Трагедия произошла 30 сентября в городе Гай Оренбургской области.

При тушении пожара в одной из квартир на улице Молодежной спасатели обнаружили тела молодых двух девушек со следами насильственной смерти. Еще один труп обнаружили во дворе жилого дома.

18-летняя Адиля Каримова, 19-летняя Зульфия Санкина и 17-летняя Айгиза Уметкулова приехали из Башкирии в Оренбургскую область, чтобы учиться на медиков.

[ + – ] Убитые студентки в Гае Фото: КП

Убийство студенток в Гае — подозреваемый Александр Лазарев

Силовики установили, что к преступлению может быть причастен 29-летний Александр Лазарев, который недавно освободился из колонии, где отбывал наказание за убийство.

[ + – ] Подозреваемый в убийстве трех студенток Александр Лазарев

Подозреваемый Александр Лазарев был задержан 3 октября в Орске при попытке угнать автомобиль. На допросе мужчина признал свою вину и раскаялся в совершении преступления. На Александра Лазарева завели сразу пять уголовных дел: об убийстве, изнасиловании, сексуальном насилии, поджоге имущества и угоне автомобиля. По выдвинутым обвинениям мужчине грозит пожизненное заключение.

[ + – ] Подозреваемый в убийстве трех студенток Александр Лазарев

[ + – ] Задержание подозреваемого в убийстве трех студенток Александра Лазарева

На следственном эксперименте Александр Лазарев в бронежилете рассказал силовикам, как убивал молодых студенток и поджигал квартиру, чтобы скрыть следы преступления. 5 октября суд отправил подозреваемого под стражу до 30 ноября.

[ + – ] Следственный эксперимент с Александром Лазаревым

По данным Медузы, у Александра Лазарева имеется непогашенная судимость. В 2012 году мужчина был осужден за убийство и на свободу он вышел только в июле 2021 года.

Ранее Фокус рассказывал, что в России бывший зэк жестоко убил 10-летних школьниц. 41-летний подозреваемый сперва изнасиловал 10-летних школьниц, а потом задушил. Последний раз погибших девочек видели в одном из супермаркетов с подозреваемым.

Также Фокус сообщал, что в Тюмени жестоко убили 8-летнюю девочку. Ребенок пропал после того, как побежал в подъезд общежития, чтобы "поймать" Wi-Fi. Тело 8-летней школьницы нашли лишь через месяц после исчезновения, а убийцей оказался бывший сотрудник полиции, проживавший в общежитии.