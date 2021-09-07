"Попросили купить семечки": в России бывший зэк убил 10-летних школьниц (фото, видео)

Подозреваемый 41-летний мужчина дал признательные показания и показал силовикам, где спрятал тела погибших девочек.

В Кемеровской области нашли тела двух 10-летних школьниц со следами насильственной смерти. Об этом сообщает Lifeshot.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По данным журналистов, последний раз девочек видели в супермаркете с 41-летним Виктором Пестерниковым. Мужчина отбывал 10-летний тюремный срок по статье 132 Уголовного кодекса РФ — "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего".

[ + – ] Исчезновение девочек в Кемеровской области

Подозреваемый покупал Ульяне Дегтярь и Анастасии Феслер конфеты в одном из магазинов Киселевска Кемеровской области, после чего трое вышли из супермаркета и ушли в неизвестном направлении.

После задержания Виктор Пестерников сперва отрицал свою причастность к двойному убийству и изнасилованию девочек. Мужчина уверял, что школьницы попросили его купить семечки для голубей, после чего они ушли домой. Через время Виктор Пестерников сознался в преступлении.

[ + – ] Подозреваемый в убийстве двух школьниц Виктор Пестерников

Издание Life отмечает, что Виктор Пестерников сам пропадал без вести в июле 2021 года и к поискам привлекали волонтеров.

"Его долго не было дома. Нашли в итоге в больнице, у него тогда случился микроинсульт", — рассказывают журналисты.

У подозреваемого в двойном убийстве школьниц есть жена и трое детей, двое из которых подросткового возраста. После освобождения из колонии Виктор Пестерников периодически подрабатывал водителем.

[ + – ] Подозреваемый в двойном убийстве Виктор Пестерников

По данным 112, Виктор Пестерников был оперативно задержан полицейскими и дал признательные показания. По словам мужчины, сперва он изнасиловал 10-летних школьниц, а потом задушил.

Более того, Виктор Пестерников показал следователем место, где спрятал трупы Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер.

"Вот тут в полях, видишь, нашел… Что они в магазине покупали? Костер недавно был, презерватив валяется", — заявил автор видеоролика, снятого на месте обнаружения тел школьниц.

[ + – ] Видео с места, где нашли тела Ульяны Дегтярь и Анастасии Феслер

В отношении Пестерникова, как информирует RT, действует условие об ограничении передвижения, которое он нарушал. Бывший осужденный обязан отмечаться три раза в месяц, не посещать места скопления людей и ночью находиться дома.

Также RT опубликовал видео, на котором можно увидеть, как пропавшие 10-летние школьницы вышли из супермаркета и ушли с мужчиной в сторону гаражей.

[ + – ] Школьницы Дегтярь и Феслер вышли из супермаркета в сторону гаражей

Ранее Фокус сообщал про другое жестокое убийство школьницы в РФ. В Тюмене 8-летняя школьница пропала после того, как побежала в подъезд общежития, чтобы "поймать" Wi-Fi. Тело ребенка нашли спустя месяц после исчезновения, а убийцей оказался бывший полицейский, который жил в общежитии.

Также Фокус рассказывал, что в Житомире произошло двойное убийство. Спасатели прибыли к многоэтажке для ликвидации пожара, а на месте ЧП обнаружили тела 36-летней женщины и ее 13-летней дочери с ножевыми ранениями. По данным полиции, 22-летний мужчина жестоко убил мать и ребенка, после чего поджег квартиру с целью скрытия своего преступления.