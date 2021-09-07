"Попросили купити насіння": в Росії колишній зек жорстоко вбив 10-річних школярок (фото, відео)

Підозрюваний 41-річний чоловік зізнався і показав силовикам, де сховав тіла загиблих дівчаток.

У Кемеровській області знайшли тіла двох 10-річних школярок зі слідами насильницької смерті. Про це повідомляє Lifeshot.

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За даними журналістів, востаннє дівчаток бачили в супермаркеті із 41-річним Віктором Пестерніковим. Чоловік відбував 10-річний тюремний термін за статтею 132 Кримінального кодексу РФ — "насильницькі дії сексуального характеру щодо неповнолітнього".

[ + – ] Зникнення дівчаток у Кемеровській області

Підозрюваний купував Уляні Дегтяр та Анастасії Феслер цукерки в одному з магазинів Кисельовська Кемеровської області, після чого троє вийшли із супермаркету і пішли в невідомому напрямку.

Після затримання Віктор Пестерніков спершу заперечував свою причетність до подвійного вбивства і зґвалтування дівчаток. Чоловік запевняв, що школярки попросили його купити насіння для голубів, після чого вони пішли додому. Через час Віктор Пестерніков зізнався в злочині.

[ + – ] Підозрюваний у вбивстві двох школярок Віктор Пестерніков

Видання Life зазначає, що Віктор Пестерніков сам зникав безвісти в липні 2021 року і до пошуків залучали волонтерів.

"Його довго не було вдома. Знайшли зрештою в лікарні, у нього тоді стався мікроінсульт", — розповідають журналісти.

У підозрюваного в подвійному вбивстві школярок є дружина і троє дітей, двоє з яких підліткового віку. Після звільнення з колонії Віктор Пестерніков періодично підробляв водієм.

[ + – ] Підозрюваний у подвійному вбивстві Віктор Пестерніков

За даними 112, Віктор Пестерніков був оперативно затриманий поліцейськими і дав свідчення. За словами чоловіка, спершу він зґвалтував 10-річних школярок, а потім задушив.

Більш того, Віктор Пестерніков показав слідчим місце, де заховав трупи Уляни Дегтяр та Анастасії Феслер.

"Ось тут у полях, бачиш, знайшов... Що вони в магазині купували? Багаття нещодавно було, презерватив валяється", — заявив автор відеоролика, знятого на місці знайдення тіл школярок.

[ + – ] Відео з місця, де знайшли тіла Уляни Дегтяр та Анастасії Феслер

Проти Пестернікова, як інформує RT, діє умова про обмеження пересування, яку він порушував. Колишній засуджений зобов'язаний відмічатися тричі на місяць, не відвідувати місця скупчення людей і вночі перебувати вдома.

Також RT опублікував відео, на якому можна побачити, як зниклі 10-річні школярки вийшли із супермаркету і пішли з чоловіком у сторону гаражів.

[ + – ] Школярки Дегтяр і Феслер вийшли із супермаркету в сторону гаражів

Раніше Фокус повідомляв про інше жорстоке вбивство школярки в РФ. У Тюмені 8-річна школярка зникла після того, як побігла до під'їзду гуртожитку, щоб "спіймати" Wi-Fi. Тіло дитини знайшли через місяць після зникнення, а вбивцею виявився колишній поліцейський, який жив у гуртожитку.

Також Фокус розповідав, що в Житомирі відбулося подвійне вбивство. Рятувальники прибули до багатоповерхівки для ліквідації пожежі, а на місці НП знайшли тіла 36-річної жінки та її 13-річної дочки з ножовими пораненнями. За даними поліції, 22-річний чоловік жорстоко вбив матір і дитину, після чого підпалив квартиру з метою приховування свого злочину.