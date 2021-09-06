Убив матір із дитиною і підпалив квартиру: під Житомиром затримали 22-річного підозрюваного (фото)

Після розправи обвинувачений зник із місця надзвичайної події на автомобілі загиблої, а з квартири зникли ювелірні вироби.

У Житомирській області затримали 22-річного жителя обласного центру, якого підозрюють у жорстокому подвійному вбивстві. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції регіону.

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Трагедія сталася 4 вересня в п'ятиповерховому будинку на вулиці Степана Бандери в Житомирі. Рятувальники, які прибули в житлову квартиру для ліквідації пожежі, знайшли на місці НП тіла 36-річної жінки та 13-річної дівчинки з ознаками насильницької смерті.

Видання "Житомир Онлайн" стверджувало, що одній із жертв завдали майже 40 ножових поранень, а подвійне вбивство спеціально замаскували під пожежу. Точні причини смерті силовики обіцяли назвати після проведення експертизи.

[ + – ] Убивство в Житомирі

[ + – ] Убивство в Житомирі

Правоохоронці встановили, що до подвійного вбивства причетний 22-річний житель Житомира, який був знайомий зі своїми жертвами. Після розправи обвинувачений зник із місця надзвичайної події на автомобілі вбитої 36-річної жінки, а з підпаленої квартири також зникли ювелірні вироби.

Для затримання зловмисника силовики перекрили можливість виїзду за межі області, а в спецоперації із затримання ймовірного вбивці брали участь поліцейські з Вінницької та Київської областей, а також безпілотники.

Записи камери спостережень допомогли правоохоронцям відстежити маршрут автомобіля, на якому втік 22-річний житель Житомира.

"На перехоплення розшукуваного автомобіля залучили до 40 екіпажів нарядів поліцейських швидкого реагування. Також бійців корду та роти поліції особливого призначення", — підкреслив т. в. о. голови Нацполіції регіону Артем Лисогор.

Чоловіка затримали рано-вранці 6 вересня на території Ружинської громади. У підозрюваного вилучили неспростовні докази його причетності до подвійного вбивства, до того ж, затриманий визнав свою провину.

[ + – ] Убивця жінки та дитини в Житомирі

За попередніми даними, чоловік знав своїх жертв і пішов на подвійне вбивство з метою заволодіння чужим майном. Злочин затриманий вирішив замаскувати під пожежу.

У Нацполіції регіону додали, що зараз вирішується питання про оголошення підозри й обрання затриманому запобіжного заходу. Якщо вина 22-річного жителя Житомира буде доведена — йому загрожує довічне тюремне ув'язнення.

Раніше Фокус розповідав про схожу трагедію в Київській області. У червні під Києвом прогримів вибух і загорілась квартира у житловому будинку, через що постраждали 10 осіб. На місці пожежі рятувальники знайшли тіло чоловіка з ножовими пораненнями. За гарячими слідами поліція вийшла на ймовірного вбивцю, яким виявився 43-річний чоловік.

Пізніше Фокус повідомляв мотиви вбивства, замаскованого під пожежу під Києвом. За словами затриманого, він скоїв вбивство через сварку, а приводом став гараж, який він здавав в оренду загиблому знайомому.