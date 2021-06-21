Жертв уже більше: рятувальники назвали можливу причину вибуху в будинку під Києвом (відео)

ДСНС відкидає версію про вибух газу в багатоповерхівці в Київській області.

В результаті вибуху в житловому будинку в селі Білогородка, після якого виникла пожежа, загинули двоє людей.

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Про це повідомляє Сегодня.

Відомо, що пожежу змогли загасити о 19:03.

У багатоповерховому будинку під Києвом, де 21 червня стався вибух, знайшли ще одне тіло. Таким чином, жертвами НП у багатоповерхівці під Києвом стали, як мінімум, дві людини.

Представники ДСНС відкидають версію про вибух газу в багатоповерховому будинку в селі Білогородка. За словами рятувальників, причиною вибуху міг стати невідомий вибуховий пристрій.

"Причиною вибуху точно не був газ. За свідченнями місцевих жителів, вибух був досить потужним. Можливо, ми маємо справу з вибуховим пристроєм, гранатою або чимось подібним", — заявив заступник начальника Головного управління з питань реагування на надзвичайні ситуації ДСНС в Київській області Сергій Майстренко.

Для ліквідації пожежі на місце НП прибули 53 рятувальники та 12 спецмашин. Місцева влада організувала евакуацію жителів і охорону майна. У Бучацькій РДА заявили, що жителі багатоповерхівки, де прогримів вибух, будуть розміщені в будинку культури.

Трагедію в житловому будинку під Києвом прокоментував президент Володимир Зеленський. У своємуTwitter він повідомив, що причини НП в багатоповерхівці в Білогородці повинні бути встановлені якомога швидше.

"Щирі співчуття у зв'язку із загибеллю людини в результаті вибуху в 5-поверхівці в Білогородці Київської області. Причини трагедії повинні бути встановлені якомога швидше. Місцева влада та ОДА повинні надати всю необхідну допомогу постраждалим і тим, хто був евакуйований зі своїх будинків", — написав глава держави ще до появи інформації про другу жертву.

[ + – ] Вибух в житловому будинку під Києвом

Раніше Фокус повідомляв, що під Києвом прогримів вибух в багатоповерхівці. За словами рятувальників, вибух прогримів в квартирі на третьому поверсі, через що спалахнула пожежа, яка перейшла на верхні поверхи і дах.

Пізніше Фокус розповідав, що рятувальники знайшли тіло людини після вибуху в будинку під Києвом. До лікарні після вибуху госпіталізували двох дорослих чоловіків і 13-річну дитину у важкому стані, а на місці НП рятувальники натрапили на тіло загиблого.