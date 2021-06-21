Жертв уже больше: спасатели назвали возможную причину взрыва в доме под Киевом (видео)

ГСЧС отбрасывает версию о взрыве газа в многоэтажке в Киевской области.

В результате взрыва в жилом доме в селе Белогородка, после которого последовал пожар, погибли двое человек.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Об этом сообщает Сегодня.

Известно, что пожар смогли погасить в 19:03.

В многоэтажном доме под Киевом, где 21 июня прогремел взрыв, нашли еще одно тело. Таким образом, жертвами ЧП в многоэтажке под Киевом стали, как минимум, два человека.

Представители ГСЧС отбрасывают версию о взрыве газа в многоэтажном доме в селе Белогородка. По словам спасателей, причиной взрыва могло стать неизвестное взрывное устройство.

"Причиной взрыва точно не был газ. По свидетельствам местных жителей, взрыв был довольно мощным. Возможно, мы имеем дело со взрывным устройством, гранатой или чем-то подобным", — заявил замглавы Главного управления по вопросам реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС в Киевской области Сергей Майстренко.

Для ликвидации пожара на место ЧП прибыло 53 спасателя и 12 спецмашин. Местные власти организовали эвакуацию жителей и охрану имущества. В Бучацкой РГА заявили, что жители многоэтажки, где прогремел взрыв, будут размещены в доме культуры.

Трагедию в жилом доме под Киевом прокомментировал президент Владимир Зеленский. В своем Twitter он сообщил, что причины ЧП в многоэтажке в Белогородке должны быть установлены как можно быстрее.

"Искренние соболезнования в связи с гибелью человека в результате взрыва в 5-этажке в Белогородке Киевской области. Причины трагедии должны быть установлены как можно быстрее. Местные власти и ОГА должны предоставить всю необходимую помощь пострадавшим и тем, кто был эвакуирован из своих домов", — написал глава государства еще до появления информации о второй жертве.

[ + – ] Взрыв в жилом доме под Киевом

Ранее Фокус сообщал, что под Киевом прогремел взрыв в многоэтажке. По словам спасателей, взрыв прогремел в квартире на третьем этаже, из-за чего вспыхнул пожар, который перешел на верхние этажи и крышу.

Позже Фокус рассказывал, что спасатели нашли тело человека после взрыва в доме под Киевом. В больницу после взрыва госпитализировали двух взрослых мужчин и 13-летнего ребенка в тяжелом состоянии, а на месте ЧП спасатели наткнулись на тело погибшего.