Через оренду гаража: названий привід для вбивства в багатоповерхівці під Києвом (відео)

Як стверджують правоохоронці, за цим фактом уже розпочато розслідування, а запобіжний захід підозрюваному оберуть завтра.

Керівник Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов написав, що винуватець пожежі в Білогородці під Києвом повністю визнав свою провину.

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"Скоїв вбивство в стані афекту. Приховати сліди злочину вирішив шляхом підпалу квартири і самого тіла за допомогою бензину. У злочині каюсь", — таку заяву зробив підозрюваний.

Нагадаємо, 21 червня на під Києвом сталася пожежа і вибух у житловому пʼятиповерховому будинку, у результаті якого постраждали понад 10 осіб. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка, яким виявився 47-річний уродженець Кременчука.

Експерт встановив, що чоловік загинув ще до пожежі через ножові поранення. Поліція Київської області за гарячими слідами затримала підозрюваного в цьому злочині. 43-річний чоловік, який жив неподалік від убитого, зізнався, що скоїв злочин через сварку, приводом для якої став гараж, який він здавав в оренду загиблому.

Затриманому повідомлено про підозру. Очікується, що 24 червня суд обере йому запобіжний захід.