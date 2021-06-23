Из-за аренды гаража: назван мотив убийства в многоэтажке под Киевом (видео)

Как утверждают правоохранители, по данному факту уже начато расследование, а меру пресечения подозреваемому изберут завтра.

Руководитель Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов написал, что виновник пожара в Белогородке под Киевом полностью признал свою вину.

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"Совершил убийство в состоянии аффекта. Скрыть следы преступления решил путем поджога квартиры и самого тела с помощью бензина. В преступлении раскаиваюсь", – такое заявление сделал подозреваемый.

Напомним, 21 июня на под Киевом произошел пожар и взрыв в жилом пятиэтажном доме, в результате которого пострадали более 10 человек. На месте пожара было обнаружено тело мужчины, которым оказался 47-летний уроженец Кременчуга.

Эксперт установил, что мужчина погиб еще до пожара из-за ножевых ранений. Полиция Киевской области за горячим следам задержала подозреваемого в этом преступлении. 43-летний мужчина, который жил неподалеку от убитого, признался, что совершил преступление из-за ссоры, поводом для которой стал гаража, который он сдавал в аренду погибшему.

Задержанному сообщено о подозрении. Ожидается, что 24 июня суд изберет ему меру пресечения.