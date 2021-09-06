Убил мать с ребенком и поджог квартиру: под Житомиром задержали 22-летнего подозреваемого (фото)

После расправы обвиняемый скрылся с места ЧП на автомобиле погибшей, а из квартиры пропали ювелирные изделия.

В Житомирской области задержали 22-летнего жителя областного центра, которого подозревают в жестоком двойном убийстве. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции региона.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Трагедия произошла 4 сентября в пятиэтажном доме на улице Степана Бандеры в Житомире. Спасатели, которые прибыли в жилую квартиру для ликвидации пожара, нашли на месте ЧП тела 36-летней женщины и 13-летней девочки с признаками насильственной смерти.

Издание "Житомир Онлайн" утверждало, что одной из жертв нанесли около 40 ножевых ранений, а двойное убийство специально замаскировали под пожар. Точные причины смерти силовики обещали назвать после проведения экспертизы.

[ + – ] Убийство в Житомире

[ + – ] Убийство в Житомире

Правоохранители установили, что к двойному убийству причастен 22-летний житель Житомира, который был знаком со своими жертвами. После расправы обвиняемый скрылся с места ЧП на автомобиле убитой 36-летней женщины, а из подожженной квартиры также исчезли ювелирные изделия.

Для задержания злоумышленника силовики перекрыли возможность выезда за пределы области, а в спецоперации по поимке возможного убийцы участвовали полицейские из Винницкой и Киевской областей, а также беспилотники.

Записи камеры наблюдений помогли правоохранителям отследить маршрут автомобиля, на котором скрылся 22-летний житель Житомира.

"На перехват разыскиваемого автомобиля привлекли до 40 экипажей нарядов полицейских быстрого реагирования. Также бойцов КОРДа и роты полиции особого назначения", — подчеркнул врио главы Нацполиции региона Артем Лысогор.

Мужчину задержали рано утром 6 сентября на территории Ружинской общины. У подозреваемого изъяли неопровержимые доказательства его причастности к двойному убийству, к тому же, задержанный признал свою вину.

[ + – ] Убийца женщины и ребенка в Житомире

По предварительным данным, мужчина знал своих жертв и пошел на двойное убийство с целью завладения чужим имуществом. Преступление задержанный решил замаскировать под пожар.

В Нацполиции региона добавили, что сейчас решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения. Если вина 22-летнего жителя Житомира будет доказана — ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Ранее Фокус рассказывал о похожей трагедии в Киевской области. В июне под Киевом прогремел взрыв и загорелась квартира в жилом доме, из-за чего пострадали 10 человек. На месте пожара спасатели обнаружили тело мужчины с ножевыми ранениями. По горячем следам полиция вышла на вероятного убийцу, которым оказался 43-летний мужчина.

Позже Фокус сообщал мотивы убийства, замаскированного под пожар под Киевом. По словам задержанного, он совершил убийство из-за ссоры, а поводом стал гараж, который он сдавал в аренду погибшему знакомому.