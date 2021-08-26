"Тіло зберігав у холодильнику": в Тюмені колишній поліцейський убив 8-річну школярку (фото, відео)

Убита 8-річна школярка пропала після того, як побігла до під'їзду гуртожитку, щоб "спіймати" Wi-Fi.

У Тюмені колишній помічник дільничного Віталій Бережний зізнався в жорстокому вбивстві та зґвалтуванні 8-річної дівчинки Насті Муравйової, тіло якої знайшли 20 серпня. Про це пише Mash.

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За словами колишнього поліцейського, у фатальний день він повертався додому під дією алкоголю і наркотиків. На сходах гуртожитку, в якому знімав житло, зустрів 8-річну Настю Муравйову — дитина бігла в сусідній під'їзд, щоб зловити безкоштовний Wi-Fi.

"Експоліцейський заманив її в квартиру, зв'язав скотчем, зґвалтував, а потім задушив. Тіло він кілька днів зберігав у холодильнику, а потім в коробці відніс на берег озера Оброчне. Дівчинку шукали майже два місяці", — йдеться в повідомленні.

Як повідомляють журналісти, стосовно голови регіонального управління Слідкому РФ Олександра Кублякова проводиться перевірка — топсиловика підозрюють у неефективному розслідуванні справи про зникнення Насті Муравйової.

[ + – ] Вбивство Насті Муравйової в Тюмені

Підозрюваного у вбивстві школярки затримали тільки вчора, 25 серпня. Ним виявився 40-річний колишній співробітник поліції Віталій Бережний. За даними видання Baza, вбивцю Насті Муравйової знайшли за допомогою шматка килимка і картонної коробки.

Віталій Бережний, який вже зізнався у вбивстві й зґвалтуванні дитини, загорнув тіло школярки в підстилку і поклав його в картонну коробку.

"Слідчі почали відпрацьовувати ці докази і з'ясували, що техніку з коробкою передали в меблевий цех, щоб там її вставили в кухонний гарнітур. Оперативники почали перевіряти працівників і в одного з них вдома знайшли підстилку, від якого відрізаний шматок", — продовжили журналісти.

У підозрюваного перевірили ДНК — він збігся зі зразками, знайденими на тілі дівчинки, після чого експомічник дільничного визнав свою провину.

[ + – ] Вбивство Насті Муравйової в Тюмені

Як зазначає видання "Медуза", звинувачений у вбивстві школярки Віталій Бережний недавно роз'їхався з дружиною, з якою в них є діти. Колишній співробітник поліції знімав житло в будинку, де загибла Настя Муравйова хотіла зловити безкоштовний Wi-Fi.

"Злочин він скоїв у п'яному стані, а тіло відніс на берег озера. Повідомляється, що в 2009-2011 роках він працював в поліції в званні сержанта", — підкреслили у виданні.

[ + – ] Убита в Тюмені Настя Муравйова

Раніше Фокус повідомляв про жорстоке вбивство дівчинки під Харковом. В смт Старий Салтів зі слідами насильницької смерті знайшли тіло 6-річної дівчинки. За даними поліції, до жорстокого злочину може бути причетний 13-річний підліток.

Пізніше Фокус публікував нові подробиці вбивства 6-річної дівчинки під Харковом. 13-річний підліток на момент скоєння злочину перебував у стані алкогольного сп'яніння. В Єдиному державному реєстрі судових рішень сказано, що на ґрунті особистих неприязних стосунків підліток завдав дівчинці не менше десяти ударів тупим твердим предметом по голові.