"Тело хранил в холодильнике": в Тюмени бывший полицейский убил 8-летнюю школьницу (фото, видео)

Убитая 8-летняя школьница пропала после того, как побежала в подъезд общежития, чтобы "поймать" Wi-Fi.

В Тюмени бывший помощник участкового Виталий Бережной признался в жестоком убийстве и изнасиловании 8-летней девочки Насти Муравьевой, тело которой нашли 20 августа. Об этом пишет Mash.

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По словам бывшего полицейского, в роковой день он возвращался домой под действием алкоголя и наркотиков. На лестнице общежития, в котором снимал жилье, встретил 8-летнюю Настю Муравьеву — ребенок бегал в соседний подъезд, чтобы словить бесплатный Wi-Fi.

"Экс-полицейский заманил ее в квартиру, связал скотчем, изнасиловал, а потом задушил. Тело он несколько дней хранил в холодильнике, а потом в коробке отнес на берег озера Оброчное. Девочку искали почти два месяца", — говорится в сообщении.

Как сообщают журналисты, в отношении главы регионального управления Следкома РФ Александра Кублякова проводится провека — топ-силовика подозревают в неэффективном расследовании дела об исчезновении Насти Муравьевой.

[ + – ] Убийство Насти Муравьевой в Тюмени

Подозреваемого в убийстве школьницы задержали только вчера, 25 августа. Им оказался 40-летний бывший сотрудник полиции Виталий Бережной. По данным издания Baza, убийцу Насти Муравьевой нашли с помощью куска половика и картонной коробки.

Виталий Бережной, который уже признался в убийстве и изнасиловании ребенка, завернул тело школьницы в половик и положил его в картонную коробку.

"Следователи начали отрабатывать эти улики и выяснили, что технику с коробкой передали в мебельный цех, чтобы там ее вставили в кухонный гарнитур. Оперативники начали проверять работников и у одного из них дома нашли половик, от которого отрезан кусок", — продолжили журналисты.

У подозреваемого проверили ДНК — он совпал с образцами, найденными на теле девочки, после чего экс-помощник участкового признал свою вину.

[ + – ] Убийство Насти Муравьевой в Тюмени

Как отмечает издание Медуза, обвиняемый в убийстве школьницы Виталий Бережной недавно разъехался с женой, с которой у них есть дети. Бывший сотрудник полиции снимал жилье в доме, где погибшая Настя Муравьева хотела поймать бесплатный Wi-Fi.

"Преступление он совершил в пьяном виде, а тело отнес на берег озера. Сообщается, что в 2009-2011 годах он работал в полиции в звании сержанта", — подчеркнули в издании.

[ + – ] Убитая в Тюмени Настя Муравьева

Ранее Фокус сообщал о жестоком убийстве девочки под Харьковом. Так, в пгт Старый Салтов со следами насильственной смерти нашли тело 6-летней девочки. По данным полиции, к жестокому преступлению может быть причастен 13-летний подросток.

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