У Росії колишній зек зарізав молодих студенток і підпалив квартиру з тілами (фото, відео)

Підозрюваному пред'явлено звинувачення відразу за п'ятьма статтями Кримінального кодексу, йому загрожує довічне ув'язнення.

29-річний колишній в'язень під Оренбургом зарізав молодих студенток, після чого підпалив будинок і зник із місця злочину. Про це повідомляє Mash.

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Убивство студенток в Гаї

Трагедія сталася 30 вересня в місті Гай Оренбурзької області.

При гасінні пожежі в одній із квартир на вулиці Молодіжній рятувальники виявили тіла молодих двох дівчат зі слідами насильницької смерті. Ще один труп виявили у дворі житлового будинку.

18-річна Аділя Карімова, 19-річна Зульфія Санкіна і 17-річна Айгіза Уметкулова приїхали з Башкирії в Оренбурзьку область, щоб учитися на медиків.

[ + – ] Убиті студентки в Гаї Фото: КП

Убивство студенток у Гаї — підозрюваний Олександр Лазарєв

Силовики встановили, що до злочину може бути причетний 29-річний Олександр Лазарєв, який нещодавно звільнився з колонії, де відбував покарання за вбивство.

[ + – ] Підозрюваний у вбивстві трьох студенток Олександр Лазарєв

Підозрюваний Олександр Лазарєв був затриманий 3 жовтня в Орську при спробі викрасти автомобіль. На допиті чоловік визнав свою провину та розкаявся в скоєнні злочину. На Олександра Лазарєва завели відразу п'ять кримінальних справ: про вбивство, зґвалтування, сексуальне насильство, підпал майна та викрадення автомобіля. За висунутими звинуваченнями чоловікові загрожує довічне ув'язнення.

[ + – ] Підозрюваний у вбивстві трьох студенток Олександр Лазарєв

[ + – ] Затримання підозрюваного в убивстві трьох студенток Олександра Лазарєва

На слідчому експерименті Олександр Лазарєв у бронежилеті розповів силовикам, як убивав молодих студенток і підпалював квартиру, щоб приховати сліди злочину. 5 жовтня суд відправив підозрюваного під варту до 30 листопада.

[ + – ] Слідчий експеримент із Олександром Лазарєвим

За даними "Медузи", в Олександра Лазарєва є непогашена судимість. У 2012 році чоловік був засуджений за вбивство, і на свободу він вийшов тільки в липні 2021 року.

Раніше Фокус розповідав, що в Росії колишній зек жорстоко вбив 10-річних школярок. 41-річний підозрюваний спершу зґвалтував 10-річних школярок, а потім задушив. Останній раз загиблих дівчаток бачили в одному з супермаркетів із підозрюваним.

Також Фокус повідомляв, що в Тюмені жорстоко вбили 8-річну дівчинку. Дитина зникла після того, як побігла до під'їзду гуртожитку, щоб "спіймати" Wi-Fi. Тіло 8-річної школярки знайшли лише через місяць після зникнення, а вбивцею виявився колишній співробітник поліції, який проживав у гуртожитку.