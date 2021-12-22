Під Вінницею спалахнув готельний комплекс, у якому відпочивали діти: є жертви (фото, відео)

Унаслідок НП загинула молода дівчина, яка, рятуючись від вогню, вистрибнула з вікна будівлі.

Уночі, 22 грудня, під Вінницею спалахнула пожежа в готелі "Баттерфляй", унаслідок чого загинула одна людина. Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

НП сталася близько 3 години ночі на території Літинської територіальної громади.

Рятувальники отримали повідомлення про те, що о 02:55 спалахнув готельний комплекс "Баттерфляй" у селі Садове. Пожежа в будівлі була локалізована вже о 05:09 ранку, а о 05:26 повністю ліквідована.

[ + – ] Пожежа в готелі "Баттерфляй" під Вінницею

За даними ДСНС, унаслідок пожежі загинула одна людина, ще двоє отримали різні травми та були госпіталізовані. Рятувальникам довелося евакуювати 53 дитини віком від 5 до 15 років.

[ + – ] Одна людина загинула внаслідок пожежі у готелі "Баттерфляй"

[ + – ] Одна людина загинула внаслідок пожежі в готелі "Баттерфляй

За даними Нацполіції регіону, кільком гостям готельного комплексу "Баттерфляй" довелося вистрибувати із вікон. Від отриманих травм померла жінка, а до медзакладу госпіталізували 19-річну дівчину та 43-річного чоловіка.

Після пожежі під Вінницею відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу — "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8 років.

[ + – ] Одна людина загинула внаслідок пожежі у готелі "Баттерфляй"

[ + – ] Одна людина загинула внаслідок пожежі у готелі "Баттерфляй"

Як повідомляє регіональне видання "20 хвилин", у готельному комплексі "Баттерфляй" під Вінницею був спортивний збір спортсменів із тхеквондо. Діти проживали на п'ятому поверсі, а спалах стався на шостому.

Наразі немає інформації, куди саме евакуювали дітей після пожежі в готелі "Баттерфляй".

"Мені повідомив про пожежу тренер. За його словами, наші діти були вчасно евакуйовані. Всі вони живі та неушкоджені. Зараз діти в безпечному місці та чекають на сніданок", — розповів журналіст Віталій Павловський, чий син перебував у будівлі під час загоряння.

Нагадаємо, у вересні 2021 року в Києві спалахнув багатоповерхівка. Сильна пожежа повністю знищила квартиру на 8-му поверсі, а внаслідок НП загинула жінка 1958 року народження.

А під Оренбургом у Росії колишній зек зарізав молодих студенток і підпалив будинок для приховування слідів злочину. На допиті чоловік розповів, як ґвалтував і вбивав дівчат. Колишньому зеку, якого звинуватили відразу за п'ятьма статтями, загрожує довічне ув'язнення