У ПАР пожежа ледь не знищила будівля парламенту: підозрюваного затримали (фото, відео)
Пожежу в нижній палаті парламенту було дуже важко гасити через дерев'яні перекриття будівлі. Рятувальники боролися із вогнем кілька годин.
У Південноафриканській республіці затримали чоловіка, який влаштував пожежу у будівлі парламенту у Кейптауні. Про це повідомляє ВВС.
Місцева поліція повідомила, що підозрюваному висунули звинувачення у підпалі, зламі будинку та крадіжці. 4 січня відбудеться засідання суду. Пожежники гасили вогонь кілька годин. Президент Сиріл Рамафос назвав ці події "жахливими та руйнівними", але пообіцяв продовжити роботу парламенту.
Як повідомили рятувальники, пожежа почалася в офісах третього поверху та швидко поширилася на палату Національних зборів (нижня палата). Наразі парламентарі перебувають на канікулах на честь свят, тому повідомлень про постраждалих не надходило.
Жан-П'єр Сміт, член комітету мерії Кейптауна з питань безпеки та захисту, сказав журналістам, що дах над старою залою зборів "цілком знищено", пошкодження всередині ще належить вивчити.
Затриманого звинувачуватимуть за статтями, пов'язаними із Законом про національні ключові об'єкти, який захищає стратегічні об'єкти. Деталі звинувачення недоступні.
Будівля парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша побудована у 1884 році. Інші дві добудовані у 1920-х та 1980-х роках. Перекриття підлог у ньому дерев'яні, що ускладнило гасіння пожежі.
Нагадаємо, в Австралії загадкова пожежа горить вже як мінімум 6000 років, яка не схожа на вулкан і звичайний вогонь.
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