У ПАР пожежа ледь не знищила будівля парламенту: підозрюваного затримали (фото, відео)

Пожежу в нижній палаті парламенту було дуже важко гасити через дерев'яні перекриття будівлі. Рятувальники боролися із вогнем кілька годин.

У Південноафриканській республіці затримали чоловіка, який влаштував пожежу у будівлі парламенту у Кейптауні. Про це повідомляє ВВС.

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Місцева поліція повідомила, що підозрюваному висунули звинувачення у підпалі, зламі будинку та крадіжці. 4 січня відбудеться засідання суду. Пожежники гасили вогонь кілька годин. Президент Сиріл Рамафос назвав ці події "жахливими та руйнівними", але пообіцяв продовжити роботу парламенту.

[ + – ] Дах парламенту

Як повідомили рятувальники, пожежа почалася в офісах третього поверху та швидко поширилася на палату Національних зборів (нижня палата). Наразі парламентарі перебувають на канікулах на честь свят, тому повідомлень про постраждалих не надходило.

Жан-П'єр Сміт, член комітету мерії Кейптауна з питань безпеки та захисту, сказав журналістам, що дах над старою залою зборів "цілком знищено", пошкодження всередині ще належить вивчити.

[ + – ] Наслідки пожежі в нижній палаті парламенту

Затриманого звинувачуватимуть за статтями, пов'язаними із Законом про національні ключові об'єкти, який захищає стратегічні об'єкти. Деталі звинувачення недоступні.

Будівля парламенту в Кейптауні складається з трьох секцій, найстаріша побудована у 1884 році. Інші дві добудовані у 1920-х та 1980-х роках. Перекриття підлог у ньому дерев'яні, що ускладнило гасіння пожежі.

Нагадаємо, в Австралії загадкова пожежа горить вже як мінімум 6000 років, яка не схожа на вулкан і звичайний вогонь.

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