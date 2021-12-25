"Належить народу". Влада ПАР виступила проти продажу ключа від камери Нельсона Мандели

Колишній наглядач та друг екс-президента Крісто Бранд виставив на аукціоні у США предмет, який довго показував на великих виставках.

Уряд Південно-Африканської Республіки виступив проти продажу ключа від тюремної камери на острові Роббен, де тримали першого президента країни Нельсона Манделу. Про це пише видання Politico.

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Міністр спорту, мистецтва та культури Натхі Мтхетва закликав скасувати аукціон із продажу пам'ятних речей, який має відбутися 28 січня у Нью-Йорку (США). Серед лотів, які аукціонний будинок "Гернсі" виставить на продаж, будуть ключі від камери у в'язниці, де Нельсон Манделла провів 18 років (1964-1982) через свою опозиційну діяльність. Його надав колишній тюремник Крісто Бранд, який став другом відомого в'язня.

На думку Натхі Мтхетва, ключ "належить народу" ПАР і знаходиться під захистом музею острова Роббен та держави, а тому не має опинитися у приватних руках. Він розкритикував намір аукціонного будинку продати предмет, що символізує хворобливу історію ПАР без узгодження з урядом країни.

"Ключ має бути негайно повернутий його законним власникам, і цей аукціон має бути зупинено", — заявив чиновник і додав, що обговорює з колегами відповідні заходи для доставки історичного предмета до ПАР.

Представники "Гернсі" у відповідь заявили, що гроші від продажу передадуть на будівництво меморіалу та музею площею 24 акри (близько 10 га) навколо місця поховання Нельсона Мандели у родовому селі Цгуну. За словами президента організації Арлана Еттінгера, дочка покійного африканського політика звернулася до них із проханням провести аукціон пам'ятних речей та допомогти звести пам'ятний садок.

"Ключ замкнув пана Манделу за його протидію расовому гнобленню, і це було жахливо. Ключ також звільнив його, і він пройшов шлях від бранця до президента Південної Африки і став джерелом натхнення для мільйонів людей у всьому світі. Здається доречним, що продаж ключа тепер може допомогти зібрати кошти для створення меморіалу навколо місця поховання пана Мандели", — зазначив президент "Гернсі".

Крісто Бранд володів ключем багато років та привозив його на міжнародні виставки. Як стверджує Арлан Еттінгер, дочка Мандели схвалила продаж, сподіваючись увічнити пам'ять батька. Крім ключа, Крісто Бранд виставив на продаж проект конституції Південної Африки, написаний Нельсоном Манделою і велотренажер, на якому він тренувався. Всього на аукціоні представлять 33 об'єкти, більша частина яких була надана родичами екс-президента.

Раніше стало відомо, що сім'я Мандели Нельсона виставила на аукціон його особисті речі. Родичі вирішили продати сорочки з національними орнаментами, які борець з апартеїдом одягав на зустрічі з політичними лідерами та під час виступів в ООН — яскравий одяг став його "візитною карткою". Крім того, вирішили продати окуляри, листи та подарунки, отримані Манделою від знаменитостей.