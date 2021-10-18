Сім'я Нельсона Мандели виставила його речі на аукціон

Серед лотів сорочки відомого лідера боротьби з апартеїдом, його листи і подарунки від світових лідерів

Сім'я покійного президента ПАР і лідера боротьби з апартеїдом Нельсона Мандели виставила на аукціон його речі, щоб зібрати гроші на будівництво меморіального саду на його честь. Про це повідомляє Reuters.

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Серед понад ста лотів сорочки Мандели з малюнком "мадіба" народу коса, до якого належав лауреат Нобелівської премії миру. Нагадаємо, Мандела належав до династії тембу, яка правила в регіоні Транскей у ПАР.

Ці сорочки з національними орнаментами Мандела одягав на зустрічі зі світовими лідерами, під час виступів в ООН і "відрізняли його від інших політиків", — розповідає Арлан Еттінгер, глава нью-йоркського аукціонного дому Guernsey's. Аукціон відбудеться 11 грудня.

Також з молотка пустять подарунки Манделі від Барака Обами та інших світових лідерів, його окуляри, листи, які він писав у в'язниці на острові Роббен, де він сидів з 1964 по 1982 рік. Він мав право на одне побачення і один лист на пів року.

Нельсон Мандела помер 5 грудня 2013 року у віці 95 років у своєму будинку в передмісті Йоганнесбурга в колі сім'ї. Про смерть Мандели оголосив президент ПАР Джейкоб Зума.

Похований Мандела в його родовому селі Цгуну. Там і збираються відкрити його меморіальний парк.

Нагадаємо, Мандела був тричі одружений. У нього шестеро дітей, 17 онуків і 14 правнуків. Після його смерті між спадкоємцями, фондом Мандели і декількома університетами було розділено його статок у 4 мільйони доларів.