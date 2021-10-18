Семья Нельсона Манделы выставила его вещи на аукцион

Среди лотов рубашки известного лидера борьбы с апартеидом, его письма и подарки от мировых лидеров

Семья покойного президента ЮАР и лидера борьбы с апартеидом Нельсона Манделы выставила на аукцион его вещи, чтобы собрать деньги на строительство мемориального сада в его честь. Об этом сообщает Reuters.

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Среди более, чем ста лотов, рубашки Манделы с рисунком "мадиба" народа коса, к которому принадлежал лауреат Нобелевской премии мира. Напомним, Мандела принадлежал к династии тембу, которая правила в регионе Транскей в ЮАР.

Эти рубашки с национальными орнаментами Мандела надевал на встречи с мировыми лидерами, во время выступлений в ООН и "отличали его от других политиков", — рассказывает Арлан Эттингер, глава нью-йоркского аукционного дома Guernsey's. Аукцион пройдет 11 декабря.

Также с молотка пустят подарки Манделе от Барака Обамы и других мировых лидеров, его очки, письма, которые он писал в тюрьме на острове Роббен, где он сидел c 1964 по 1982 год. Он имел право на одно свидание и одно письмо в полгода.

Нельсон Мандела скончался 5 декабря 2013 года в возрасте 95 лет в своем доме в пригороде Йоханнесбурга в кругу семьи. О смерти Манделы объявил президент ЮАР Джейкоб Зума.

Похоронен Мандела в его родовой деревне Цгуну. Там и собираются открыть его мемориальный парк.

Напомним, Мандела был трижды женат. У него шестеро детей, 17 внуков и 14 правнуков. После его смерти между наследниками, фондом Манделы и несколькими университетами было разделено его состояние в 4 миллиона долларов.