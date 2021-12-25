"Принадлежит народу". Власти ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Нельсона Манделы

Бывший тюремщик и друг экс-президента Кристо Бранд выставил на аукционе в США предмет, который долго показывал на крупных выставках.

Правительство Южно-Африканской Республики выступило против продажи ключа от тюремной камеры на острове Роббен, в которой содержали первого президента страны Нельсона Манделу. Об этом пишет издание Politico.

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Министр спорта, искусства и культуры Натхи Мтхетва призвал отменить аукцион по продаже памятных вещей, который должен состояться 28 января в Нью-Йорке (США). Среди лотов, которые аукционный дом "Гернси" выставит на продажу, будут ключи от камеры в тюрьме, где Нельсон Манделла провел 18 лет (1964 по 1982) из-за своей оппозиционной деятельности. Его предоставил бывший тюремщик Кристо Брандом, который стал другом известного заключенного.

По мнению Натхи Мтхетва, ключ "принадлежит народу" ЮАР и находится под защитой музея острова Роббен и государства, а потому не должен оказаться в частных руках. Он раскритиковал намерение аукционного дома продать предмет, символизирующий болезненную историю ЮАР, без согласования с правительством страны.

"Ключ должен быть немедленно возвращен его законным владельцам, и этот аукцион должен быть остановлен", — заявил чиновник и добавил, что обсуждает с коллегами соответствующие меры для доставки исторического предмета в ЮАР.

Представители "Гернси" в ответ заявили, что деньги от продажи передадут на строительство мемориала и музея площадью 24 акра (около 10 га) вокруг места захоронения Нельсона Манделы в родовой деревне Цгуну. По словам президента организации Арлана Эттингера, дочь покойного африканского политика обратилась к ним с просьбой провести аукцион памятных вещей и помочь возвести памятный сад.

"Ключ символизирует худшее и лучшее в человечестве. Ключ запер г-на Манделу за его противодействие расовому угнетению, и это было ужасно. Ключ также освободил его, и он прошел путь от пленника до президента Южной Африки и стал источником вдохновения для миллионов людей во всем мире. Кажется уместным, что продажа ключа теперь может помочь собрать средства для создания мемориала вокруг места захоронения г-на Манделы", — отметил президент "Гернси".

Кристо Бранд владел ключом многие годы и привозил его на международные выставки. Как утверждает Арлан Эттингер, дочь Манделы одобрила продажу, надеясь увековечит память отца. Помимо ключа, Кристо Бранд выставил на продажу проект конституции Южной Африки, написанный Нельсоном Манделой а также велотренажер, на котором он тренировался. Всего на аукционе представят 33 объекта, большая часть которых была предоставлена родственниками экс-президента.

Ранее стало известно, что семья Нельсона Манделы выставила на аукцион его личные вещи. Родственники решили продать рубашки с национальными орнаментами, которые борец с апартеидом надевал на встречи с политическими лидерами и во время выступлений в ООН — яркие одежды стали его "визитной карточкой". Кроме того, решили продать очки, письма и подарки, полученные Манделой от знаменитостей.