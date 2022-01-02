Загадкова пожежа під горою в Австралії горить щонайменше 6000 років (відео)

"Палаюча гора" всипана білим попелом і покрита легкою димкою, що пахне сіркою. І ні, це не вулкан.

В Австралії таємнича пожежа вже не менше 6 тисяч років продовжується під землею в національному парку "Палаюча гора". Подробиці про природний феномен повідомило видання Science Аlert.

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Загадкове явище виникло під горою Вінген у штаті Новий Південний Уельс — її назва означає "вогонь" мовою місцевого народу Ванаруа. Вугільні пласти спалахнули глибоко під землею, тому їх неможливо згасити. За словами вчених, "Палаюча гора" є найтривалішою з усіх пожеж на планеті Земля, відомих науці.

Ніхто не може визначити справжні масштаби спалаху, проте професор Імперського коледжу Лондона Гільєрмо Рейн припускає, що пожежа охопила вугільну кулю діаметром від 5 до 10 метрів, а температура досягає 1000 градусів за Цельсієм. Вогнище знаходиться на глибині приблизно 30 метрів під землею і поширюється на південь зі швидкістю близько 1 метра на рік.

На відміну від звичайної пожежі, у вугільних пластах немає відкритого полум'я, натомість вони повільно тліють, подібно до вогнища для барбекю. За інтенсивністю вона сильно відрізняється від сумно відомих спалахів газу у вугільних пластах, які охоплюють навіть підземні русла. На поверхні ж будь-який турист, який відвідав "Палаючу гору", побачить лише дим і білий попіл, що покриває теплу на дотик землю в національному парку, крім того, тут витає запах сірки від мінералів, що горять внизу, а каміння виділяється жовто-червоним кольором. Шлях пожежі можна легко відстежити — на ділянках, що недавно вигоріли, немає рослин.

[ + – ] Сліди пожежі на горі Вінген в Австралії Фото: ScienceAlert

"Попереду вогню, куди він ще не дійшов, ви бачите цей прекрасний евкаліптовий ліс. Там, де зараз вогонь, немає абсолютно нічого живого, навіть трави. І там, де була пожежа 20-30 років тому, ліс повернувся, але це інший ліс — вогонь сформував ландшафт", — пояснив професор Гільєрмо Рейн.

Європейці вперше задокументували його прояви у 1828 році, коли місцевий робітник заявив, ніби виявив вулкан у районі гори Вінген. Роком пізніше геолог Чарльз Плейделл Ніл Вілтон провів дослідження та виявив горіння у вугільних пластах. Згодом вчені встановили шлях вогню, який становив 6,5 кілометрів — на підставі цього можна припустити, що вугілля горить щонайменше 6 тисяч років.

Як вважає Гільєрмо Рейна, насправді пожежа може тривати сотні тисяч років. Нещодавно дослідники знайшли доказ того, що підземні пожежі могли тривати набагато довше. Втім, ці припущення поки що не офіційно не підтверджені.

[ + – ] Вчений Гільєрмо Рейн на горі Вінген у 2014 році Фото: ScienceAlert

Ніхто також не знає причини і час виникнення пожежі під "Палаючою горою". Місце вважається священним у представників народу Ванаруах, які використовували його для приготування їжі та виготовлення зброї. Міфи розповідають про вдову, сльози якої викликали пожежу, або смолоскип воїна, якого захопила нечиста сила. Гільєрмо Рейн вважає, що феномен виник з природних причин:

"Це могла бути лісова пожежа від удару блискавки, від якої виникла оголена поверхня. Або це могло бути спалах через нагрівання вугілля. Він міг горіти тисячі років без втручання людини. У міру розвитку вогню він нагріває гору, змушуючи її розширюватися і тріскатися, впускаючи кисень, щоб вогонь міг рухатися вперед. Вогонь виробляє власний димар і власне джерело кисню".

Тління вугільних пластів дуже важко зупинити навіть із сучасними технологіями: для цього знадобиться величезна кількість води та рідкого азоту. У 2014 році під час відвідування національного парку Гільєрмо Рейн зауважив, що пожежа в горі, що горить, наближається до невеликої річки. Вчений побоюється: якщо вугільний пласт пролягає надто близько до русла – вогонь може вирватися на поверхню, посилити жар та призвести до катастрофічних наслідків. З іншого боку, пожежа може згаснути сама по собі, якщо просунеться глибше вниз по покладах вугілля.

"Вплив зміни клімату на пожежі у вугільних пластах та вплив пожеж на вугільні пласти на зміну клімату — це безумовно те, про що ми повинні дуже турбуватися. Найбільше засмучує той факт, що ці пожежі нікому не приносять користі — це величезне потенційне джерело тепла та енергії, яке не використовується", — заявив Гільєрмо Рейн.

Раніше вчені з'ясували, як мікроби спричинили масове вимирання тварин. Виверження вулканів у Сибіру призвело до глобального потепління, а підвищення температури прискорило метаболізм мікроорганізмів. Вони швидко витратили кисень на розкладання органічних останків, а потім перейшли на сульфат і почали виділяти сірководень, отруйний для багатьох інших організмів.