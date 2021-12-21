Смерть і сморід. Учені з'ясували, як мікроби спричинили масове вимирання на Землі

Дослідники вважають, що крихітні мікроби, що виділяють смердючий токсичний газ, допомогли викликати та продовжити наймасовіше вимирання в історії Землі.

Учені вважають, що виверження вулканів у Сибіру та подальше попадання парникових газів в атмосферу спричинило масове вимирання тварин 250 млн років тому. Через глобальне потепління вимерли 80% всіх тварин, що живуть в океанах, а також дуже багато видів, які жили на суші. Учені довго шукали відповіді на питання, як саме висока температура спричинила вимирання. У новому дослідженні йдеться про те, що вона прискорила метаболізм мікробів і створила смертельні умови для життя на планеті, повідомляє SciTechDaily.

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"Після того, як кисень в океанах був використаний для розкладання органіки, мікроби стали поглинати сульфат і утворили сірководень, газ, який смердить як тухлі яйця. Тварини не можуть ним дихати, він є отруйним", — говорить Домінік Хюльсе з Каліфорнійського університету в Ріверсайді.

Евксинове середовище

В океанах поменшало кисню, і мікроби стали споживати сульфат і виділяти токсичний смердючий сірководень, що створило так зване евксинове середовище. Ці умови підтримувалися вивільненням поживних речовин під час розкладання та сприяли виробленню більшої кількості органічного матеріалу, який допомагав підтримувати цей смердючий токсичний цикл.

"Евксинове середовище з'явилося спочатку в глибокій товщі води океанів. У міру підвищення температури, ці зони із сірководнем переміщалися вгору, де мешкали більшість морських жителів. У результаті вони всі отруїлися цим газом", — говорить Хюльсе.

Кисневе виснаження — це проблема, яка зберігається і сьогодні, і може погіршитися при зміні клімату в майбутньому, кажуть учені.

Сучасний приклад

Сьогодні насичення сірководнем водоймища можна виявити в каналі Домінгес, завдовжки 25 км, біля Лос-Анджелеса. Внаслідок пожежі на складах у вересні 2021 року виділився етанол, який спричинив смерть рослин у каналі. Вони розклалися і їх поглинули мікроби, які потім почали виділяти сірководень.

[ + – ] Домінік Хюльсе показує свою реакцію на сірководень із каналу Домінгес Фото: SciTechDaily

Тисячі людей, котрі живуть поруч із цією водоймою, які дихають смердючим повітрям, повідомили про появу блювоти, діареї, запаморочення та головні болі.

"Звичайно, не можна говорити, що подібна стародавня подія масового вимирання повториться і зараз. Але дослідження показує, що ми недооцінюємо реакцію океанів та інших водойм на підвищення концентрації вуглекислого газу в атмосфері", — говорить Хюльсе.

Нагадуємо, що в результаті дослідження вчені висловили припущення, що масове пермське вимирання на Землі пов'язане з таємничим сплеском кисню.

Фокус уже писав про те, що вчені назвали точну пору року, коли на Землю впав астероїд-убивця, який викликав масове вимирання тварин.