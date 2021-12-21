Смерть и смрад. Ученые выяснили, как микробы стали причиной массового вымирания на Земле

Исследователи считают, что крошечные микробы, выделяющие вонючий токсичный газ, помогли вызвать и продлить самое массовое вымирание в истории Земли.

Ученые считают, что извержения вулканов в Сибири и последующее попадание парниковых газов в атмосферу стало причиной массового вымирания животных 250 млн лет назад. Из-за глобального потепления вымерли 80% всех живущих в океанах животных, а также очень много видов, которые жили на суше. Ученые долго искали ответ на вопрос, как именно высокая температура стала причиной вымирания. В новом исследовании говорится, что она ускорила метаболизм микробов и создала смертельные условия для жизни на планете, сообщает SciTechDaily.

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"После того, как кислород в океанах был использован для разложения органики, микробы стали поглощать сульфат и образовали сероводород, газ, который воняет как тухлые яйца. Животные не могут им дышать, он ядовитый", — говорит Доминик Хюльсе из Калифорнийского университета в Риверсайде.

Эвксиновая среда

В океанах стало меньше кислорода и микробы стали потреблять сульфат и выделять токсичный вонючий сероводород, что создало так называемую эвксиновую среду. Эти условия поддерживались высвобождением питательных веществ во время разложения, и способствовали производству большего количества органического материала, который помогал поддерживать этот зловонный токсичный цикл.

"Эвксиновая среда появилась сначала в глубокой толще воды океанов. По мере повышения температуры, эти зоны с сероводородом перемещались вверх, где обитали большинство морских жителей. В результате они все отравились этим газом", — говорит Хюльсе.

Кислородное истощение — это проблема, которая сохраняется и сегодня, и может усугубиться при изменении климата в будущем, говорят ученые.

Современный пример

Сегодня насыщение сероводородом водоема можно обнаружить в канале Домингес, длиной 25 км, возле Лос-Анджелеса. В результате пожара на складах в сентябре 2021 года выделился этанол, который стал причиной смерти растений в канале. Они разложились и их поглотили микробы, которые потом начали выделять сероводород.

[ + – ] Доминик Хюльсе показывает свою реакцию на сероводород из канала Домингес Фото: SciTechDaily

Тысячи людей, живущих рядом с этим водоемом, которые дышат зловонным воздухом, сообщили о появлении рвоты, диареи, головокружениях и головных болях.

"Конечно нельзя говорить, что подобное древнее событие массового вымирания повторится и сейчас. Но исследование показывает, что мы недооцениваем реакцию океанов и других водоемов на повышение концентрации углекислого газа в атмосфере", — говорит Хюльсе.

Напоминаем, что в результате исследования ученые предположили, что массовое пермское вымирание на Земле связано с таинственным всплеском кислорода.

Фокус уже писал о том, что ученые назвали точное время года, когда на Землю упал астероид-убийца, вызвавший массовое вымирание животных.