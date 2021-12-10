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Ученые назвали точное время года, когда на Землю упал астероид-убийца

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Динозавр, астероид, падение
Фото: Forbes | Падение астероида стало опричиной изменений климата на Земле, которые привели к исчезновения динозавров

Исследователям удалось наконец ответить на вопрос, который не давал покоя уже много десятилетий.

Ученые из Манчестерского университета тщательно изучили исследовательский участок Танис в штате Северная Дакота, США, который входит в богатую окаменелостями динозавров формацию Хелл-Крик. Также на этом участке лучше всего в отложениях можно увидеть границу между меловым и палеогеновым периодом (границу K-Pg), когда, как считается, и произошло массовое вымирание живых существ на планете, в результате падения астероида. Ученые нашли точные данные о времени года, когда вымерли три четверти животных на планете, включая нептичьих динозавров, сообщает Forbes.

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Астероид, который упал на Землю 66 млн лет назад уничтожил почти все живое на планете
Фото: SciTechDaily

"Мы очень долго обрабатывали данные и теперь мы знаем, когда точно, в какое время года произошло массовое вымирание. Хотя это и был конец для почти всего живого на планете, человек бы не эволюционировал, если бы не это вымирание динозавров и все последующие события", — говорит Роберт ДеПальма из Манчестерского университета.

Отложения, граница между меловым и палеогеновым периодом, граница K-Pg
Граница между меловым и палеогеновым периодом, зафиксированная в отложениях
Фото: wikipedia

Астероид огромных размеров, диаметром около 10 км, упал на Землю 66 млн лет назад. В результате удара на полуострове Юкатан (современная Мексика) образовался кратер шириной около 200 километров. От удара в небо поднялись триллионы тонн пыли, что воспрепятствовало проникновению солнечного света и тепла. Поэтому на долгое время на Земле воцарилась зима. Эти изменения климата привели к гибели целых экосистем.

Участок Танис, останки динозавров, США
Исследовательский участок Танис в штате Северная Дакота, США
Фото: Forbes

Во время изучения участка Танис, исследователи пришли к выводу, что здесь в отложениях существуют свидетельства массовой гибели животных в первые часы после удара астероида.

Известно, что удар, кроме всего прочего, вызвал огромную волну цунами и она стала причиной быстрого оседания отложений, которые и хранят свидетельства катастрофических событий. Останки растений, животных, деревьев помогли ученым получить больше информации о массовом вымирании, а также о флоре и фауне того периода и ее среде обитания. До сих пор оставалось загадкой, в какой время года произошло массовое вымирание на границе мелового и палеогенового периодов 66 млн лет назад, и ученые нашли ответ на это вопрос.

Останки рыб, окаменелости, участок Танис, США
Ископаемые останки рыб, найденные на участке Танис
Фото: Forbes

Исследователи изучили кости ископаемых рыб, что позволило определить их жизненный цикл и время, когда они погибли по структуре роста костей. Оказалось, что все рыбы погибли в весенне-летний период. Эти данные подтвердились и при изучении других ископаемых останков.

"Все указывает на то, что падение астероида произошло весной или летом, что привело к началу массового вымирания растений и животных на планете", — говорит ДеПальма.

Напоминаем, что биологи рассказали, как крокодилы пережили падение астероида, который уничтожил динозавров.