Повезло больше, чем динозаврам. Биологи рассказали, как крокодилы пережили падение астероида

По словам австралийского биолога, есть несколько важных причин, почему крокодилы пережили динозавров.

Биолог Майкл Ли из Университета Флиндерса, Австралия, утверждает, что существуют две основные причины, по которым крокодилы выжили после падения астероида, который убил динозавров. Во-первых, крокодилы могут очень долго жить без еды. Во-вторых, они жили в там, где меньше всего ощущались последствия падения космического камня, сообщает SciTechDaily.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Технологии и наука" в Facebook Подписаться

Немного истории

[ + – ] 66 млн назад на Землю упал астероид, который уничтожил динозавров Фото: SciTechDaily

66 млн назад на Землю, там, где сейчас находится современная Мексика, упал астероид диаметром около 9 км. В результате удара на планете произошло изменение климата и случились разные глобальные катастрофы:

Землетрясения;

Наводнения;

Пожары;

В небо поднялось большое количество пыли, которое помешало проникновению солнечного света и настала долгая зима.

Без солнечного света и тепла погибли растения, а также травоядные динозавры и динозавры-хищники.

"Три четверти всех видов животных на Земле исчезли, включая большинство динозавров", — говорит Ли.

Но некоторые все же выжили. Это были летающие динозавры, которые могли находить пищу в отдаленных местах. А перья, покрывающие их тела, защищали их от холода.

"Эти выжившие динозавры все еще живут рядом с нами. Это – птицы", — говорит Ли.

Как выжили крокодилы?

Фото: SciTechDaily

У этих рептилий были свои секреты успеха. Во-первых, тела крокодилов потребляют очень мало энергии. Они мало двигаются, у них медленное сердцебиение, а еще они могут надолго задерживать дыхание под водой.

Также они могут прожить без пищи несколько месяцев подряд. Ко всему этому, крокодилы не зависели от растений, которые исчезли. Они жили в реках и озерах, куда попадали мертвые растения и животные, которыми питались более мелкие существа, а тех в свою очередь съедали крокодилы.

Другие выжившие после падения астероида

Похожим образом избежали исчезновения и мелкие млекопитающие, которые стали предками всех ныне живущих видов животных, включая людей. Это были маленькие крысоподобные существа, которые питались насекомыми, червями и мертвой растительностью, говорит Ли.

Так же, как и крокодилы, они пережили падение астероида отчасти потому, что не сильно зависели от живых растений.

Напоминаем, что ученые выяснили, что астероид Чикшулуб не только убил динозавров, но и породил гигантское цунами.