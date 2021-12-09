Пощастило більше, ніж динозаврам. Біологи розповіли, як крокодили пережили падіння астероїда

За словами австралійського біолога, є кілька важливих причин, чому крокодили пережили динозаврів.

Біолог Майкл Лі з Університету Фліндерса, Австралія, стверджує, що є дві основні причини, через які крокодили вижили після падіння астероїда, який убив динозаврів. По-перше, крокодили можуть дуже довго жити без їжі. По-друге, вони жили там, де найменше відчувалися наслідки падіння космічного каменю, повідомляє SciTechDaily.

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Трішки історії

[ + – ] 66 млн років тому на Землю впав астероїд, який знищив динозаврів Фото: SciTechDaily

66 млн років тому на Землю, там, де зараз знаходиться сучасна Мексика, впав астероїд діаметром приблизно 9 км. Унаслідок удару на планеті відбулася зміна клімату та трапилися різні глобальні катастрофи:

землетруси;

повені;

пожежі;

у небо піднялася велика кількість пилу, що завадило проникненню сонячного світла і настала довга зима.

Без сонячного світла та тепла загинули рослини, а також травоїдні динозаври та динозаври-хижаки.

"Три чверті всіх видів тварин на Землі зникли, враховуючи більшість динозаврів", — говорить Лі.

Але деякі все ж таки вижили. Це були літальні динозаври, які могли знаходити їжу у віддалених місцях. А пір'я, що покривало їхні тіла, захищало їх від холоду.

"Ці динозаври, що вижили, все ще живуть поруч із нами. Це — птахи", — говорить Лі.

Як вижили крокодили?

Фото: SciTechDaily

Ці рептилії мали свої секрети успіху. По-перше, тіла крокодилів споживають дуже мало енергії. Вони мало рухаються, мають повільне серцебиття, а ще вони можуть надовго затримувати дихання під водою.

Також вони можуть прожити без їжі кілька місяців поспіль. До того ж крокодили не залежали від рослин, які зникли. Вони жили в річках та озерах, куди потрапляли мертві рослини та тварини, якими харчувалися дрібніші істоти, а тих зі свого боку з'їдали крокодили.

Інші ті, хто вижив після падіння астероїда

Подібним чином уникли зникнення і дрібні ссавці, які стали предками всіх видів тварин, що нині живуть, враховуючи людей. Це були маленькі щуроподібні істоти, які харчувалися комахами, хробаками та мертвою рослинністю, каже Лі.

Так само, як і крокодили, вони пережили падіння астероїда почасти тому, що не сильно залежали від живих рослин.

Нагадуємо, що вчені з'ясували, що астероїд Чікшулуб не лише вбив динозаврів, а й породив гігантське цунамі.