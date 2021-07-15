Вчені з'ясували, що астероїд Чікшулуб не тільки вбив динозаврів, але й породив гігантське цунамі

Дійти такого висновку вчені змогли завдяки скам'янілим слідам морської рябі, що знаходиться на глибині 1500 м під землею, в морських породах.

Близько 66 мільйонів років тому великий астероїд діаметром близько 10 км врізався в Землю в районі сучасної Мексиканської затоки. В результаті удару утворився кратер Чікшулуб, ширина якого становить близько 200 км уздовж узбережжя півострова Юкатан, пише Forbes.

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В результаті удару в атмосферу було викинуто трильйони тонн пилу, що призвело до значного охолодження клімату Землі і крейдо-палеогеновому вимиранню — глобальному вимиранню, відповідальному за знищення приблизно 80% всіх видів тварин, включаючи динозаврів.

Відповідно до комп'ютерних моделей вчених, опублікованих у 2019 році, в результаті удару також виникло цунамі з хвилями заввишки до 1,5 км. Того ж року дослідники повідомили про виявлення в Північній Дакоті, за 3 000 км на північ від Чікшулуб, ділянки з грубозернистими відкладеннями і викопними рештками морських тварин, які сприйняли як уламки, віднесені цунамі вглиб материка.

Тепер, вчені вперше виявили прямі докази цього цунамі приблизно за 1000 км на північ від місця удару. Сейсмічні зображення підземних шарів в Луїзіані показують скам'янілі осадові структури, пов'язані з водними потоками, які виникли під час цунамі.

Гері Кінсленд, геофізик з Університету Луїзіани в Лафаєтті, та його команда проаналізували дані сейсмічних зображень центральної Луїзіани.

На глибині 1500 м під землею, в морських породах, вік яких становить 66 мільйонів років, дослідники виявили відкладення, які мають форму гігантської морської рябі.

[ + – ] Сейсмічні зображення морської ряби під Луизианой.

Занадто велика, щоб утворитися з морських течій, напрямок рябі збігається з напрямком хвиль, що йдуть від місця удару Чікшулуба. Дослідники стверджують, що мегарябь є результатом серії викликаних ударами цунамі, яка змила древнє узбережжі.

Товсті шари піску, утворені висхідними і зворотними потоками хвиль цунамі, утворювали на морському дні симетричну мегарябь. Ця рябь збереглася у відкладеннях в результаті того, що вони утворилися під ерозійною підставою штормових хвиль, а потім були поховані глибоководними сланцями.