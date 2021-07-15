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Ученые выяснили, что астероид Чикшулуб не только убил динозавров, но и породил гигантское цунами

Юлия Чайка
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удар, астероид, Земля, космос

Прийти к такому выводу ученые смогли благодаря окаменелым следам морской ряби, находящейся на глубине 1500 м под землей, в морских породах.

Около 66 миллионов лет назад большой астероид диаметром около 10 км врезался в Землю в районе современного Мексиканского залива. В результате удара образовался кратер Чикшулуб, ширина которого составляет около 200 км вдоль побережья полуострова Юкатан, пишет Forbes. 

В результате удара в атмосферу были выброшены триллионы тонн пыли, что привело к значительному охлаждению климата Земли и мел-палеогеновому вымиранию — глобальному вымиранию, ответственному за уничтожение примерно 80 % всех видов животных, включая динозавров. 

Согласно компьютерным моделям ученых, опубликованных в 2019 году, в результате удара также возникло цунами с волнами высотой до 1,5 км. В том же году исследователи сообщили об обнаружении в Северной Дакоте, в 3 000 км к северу от Чикшулуб, участка с крупнозернистыми отложениями и ископаемыми останками морских животных, которые восприняли как обломки, отнесенные цунами вглубь материка. 

Теперь, ученые впервые обнаружили прямые доказательства этого цунами примерно в 1000 км к северу от места удара. Сейсмические изображения подземных слоев в Луизиане показывают окаменевшие осадочные структуры, связанные с водными потоками, которые возникли во время цунами. 

Гэри Кинсленд, геофизик из Университета Луизианы в Лафайетте, и его команда проанализировали данные сейсмических изображений центральной Луизианы. 

На глубине 1500 м под землей, в морских породах, возраст которых составляет 66 миллионов лет, исследователи обнаружили отложения, имеющие форму гигантской морской ряби. 

морская рябь, сейсмические изображения, снимок
Сейсмические изображения морской ряби под Луизианой.

Слишком большая, чтобы образоваться из морских течений, направление ряби совпадает с направлением волн, идущих от места удара Чикшулуба. Исследователи утверждают, что мегарябь является результатом серии вызванных ударами цунами, смывших древнее побережье. 

Толстые слои песка, образованные восходящими и обратными потоками волн цунами, образовывали на морском дне симметричную мегарябь. Эта ряб сохранилась в отложениях в результате того, что они образовались под эрозионным основанием штормовых волн, а затем были погребены глубоководными сланцами.