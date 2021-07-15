Ученые выяснили, что астероид Чикшулуб не только убил динозавров, но и породил гигантское цунами

Прийти к такому выводу ученые смогли благодаря окаменелым следам морской ряби, находящейся на глубине 1500 м под землей, в морских породах.

Около 66 миллионов лет назад большой астероид диаметром около 10 км врезался в Землю в районе современного Мексиканского залива. В результате удара образовался кратер Чикшулуб, ширина которого составляет около 200 км вдоль побережья полуострова Юкатан, пишет Forbes.

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В результате удара в атмосферу были выброшены триллионы тонн пыли, что привело к значительному охлаждению климата Земли и мел-палеогеновому вымиранию — глобальному вымиранию, ответственному за уничтожение примерно 80 % всех видов животных, включая динозавров.

Согласно компьютерным моделям ученых, опубликованных в 2019 году, в результате удара также возникло цунами с волнами высотой до 1,5 км. В том же году исследователи сообщили об обнаружении в Северной Дакоте, в 3 000 км к северу от Чикшулуб, участка с крупнозернистыми отложениями и ископаемыми останками морских животных, которые восприняли как обломки, отнесенные цунами вглубь материка.

Теперь, ученые впервые обнаружили прямые доказательства этого цунами примерно в 1000 км к северу от места удара. Сейсмические изображения подземных слоев в Луизиане показывают окаменевшие осадочные структуры, связанные с водными потоками, которые возникли во время цунами.

Гэри Кинсленд, геофизик из Университета Луизианы в Лафайетте, и его команда проанализировали данные сейсмических изображений центральной Луизианы.

На глубине 1500 м под землей, в морских породах, возраст которых составляет 66 миллионов лет, исследователи обнаружили отложения, имеющие форму гигантской морской ряби.

[ + – ] Сейсмические изображения морской ряби под Луизианой.

Слишком большая, чтобы образоваться из морских течений, направление ряби совпадает с направлением волн, идущих от места удара Чикшулуба. Исследователи утверждают, что мегарябь является результатом серии вызванных ударами цунами, смывших древнее побережье.

Толстые слои песка, образованные восходящими и обратными потоками волн цунами, образовывали на морском дне симметричную мегарябь. Эта ряб сохранилась в отложениях в результате того, что они образовались под эрозионным основанием штормовых волн, а затем были погребены глубоководными сланцами.