RU
RU
Розділи
Матеріали
Технології та наука

Вчені назвали точну пору року, коли на Землю впав астероїд-вбивця

4473
Динозавр, астероїд, падіння
Фото: Forbes | Падіння астероїда стало причиною змін клімату на Землі, які призвели до зникнення динозаврів.

Дослідникам вдалося нарешті відповісти на питання, яке не давало спокою вже багато десятиліть.

Вчені з Манчестерського університету ретельно вивчили дослідницьку ділянку Таніс у штаті Північна Дакота, США, яка входить до багатої на скам'янілості динозаврів формації Хелл-Крік. Також на цій ділянці у відкладеннях найкраще можна побачити кордон між крейдовим та палеогеновим періодом (кордон K-Pg), коли, як вважається, і сталося масове вимирання живих істот на планеті, внаслідок падіння астероїду. Вчені знайшли точні дані про пору року, коли вимерли три чверті тварин на планеті, включаючи непташиних динозаврів, повідомляє Forbes.

астероїд, падіння, Земля
Астероїд, який упав на Землю 66 млн. років тому знищив майже все живе на планеті
Фото: SciTechDaily

"Ми дуже довго обробляли дані і тепер ми знаємо, коли точно, в яку пору року відбулося масове вимирання. Хоча це і був кінець для майже всього живого на планеті, людина не еволюціонувала б, якби не це вимирання динозаврів і всі наступні події", — Каже Роберт ДеПальма з Манчестерського університету.

Відкладення, межа між крейдовим та палеогеновим періодом, межа K-Pg
Кордон між крейдовим та палеогеновим періодом, зафіксований у відкладах
Фото: wikipedia

Астероїд величезних розмірів діаметром близько 10 км впав на Землю 66 млн років тому. Внаслідок удару на півострові Юкатан (сучасна Мексика) утворився кратер шириною близько 200 кілометрів. Від удару в небо піднялися трильйони тонн пилу, що завадило проникненню сонячного світла та тепла. Тому на довгий час на Землі запанувала зима. Ці зміни клімату призвели до загибелі цілих екосистем.

Ділянка Таніс, останки динозаврів, США
Дослідницька ділянка Таніс у штаті Північна Дакота, США
Фото: Forbes

Під час вивчення ділянки Таніс, дослідники дійшли висновку, що тут у відкладеннях є свідчення масової загибелі тварин у перші години після удару астероїду.

Відомо, що удар, крім усього іншого, викликав величезну хвилю цунамі і вона стала причиною швидкого осідання відкладень, які зберігають свідчення катастрофічних подій. Рештки рослин, тварин, дерев допомогли вченим отримати більше інформації про масове вимирання, а також про флору і фауну того періоду та її довкілля. Досі залишалося загадкою, в яку пору року відбулося масове вимирання на межі крейдового та палеогенового періодів 66 млн. років тому, і вчені знайшли відповідь на це питання.

Останки риб, скам'янілості, ділянка Таніс, США
Викопні залишки риб, знайдені на ділянці Таніс
Фото: Forbes

Дослідники вивчили кістки викопних риб, що дозволило визначити їхній життєвий цикл і час, коли вони загинули за структурою росту кісток. Виявилося, що всі риби загинули у весняно-літній період. Ці дані підтвердилися і щодо інших копалин останків.

"Все вказує на те, що падіння астероїда сталося навесні чи влітку, що призвело до початку масового вимирання рослин та тварин на планеті", — говорить ДеПальма.

Нагадуємо, що біологи розповіли, як крокодили пережили падіння астероїда, який знищив динозаврів.