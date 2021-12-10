Вчені назвали точну пору року, коли на Землю впав астероїд-вбивця

Дослідникам вдалося нарешті відповісти на питання, яке не давало спокою вже багато десятиліть.

Вчені з Манчестерського університету ретельно вивчили дослідницьку ділянку Таніс у штаті Північна Дакота, США, яка входить до багатої на скам'янілості динозаврів формації Хелл-Крік. Також на цій ділянці у відкладеннях найкраще можна побачити кордон між крейдовим та палеогеновим періодом (кордон K-Pg), коли, як вважається, і сталося масове вимирання живих істот на планеті, внаслідок падіння астероїду. Вчені знайшли точні дані про пору року, коли вимерли три чверті тварин на планеті, включаючи непташиних динозаврів, повідомляє Forbes.

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[ + – ] Астероїд, який упав на Землю 66 млн. років тому знищив майже все живе на планеті Фото: SciTechDaily

"Ми дуже довго обробляли дані і тепер ми знаємо, коли точно, в яку пору року відбулося масове вимирання. Хоча це і був кінець для майже всього живого на планеті, людина не еволюціонувала б, якби не це вимирання динозаврів і всі наступні події", — Каже Роберт ДеПальма з Манчестерського університету.

[ + – ] Кордон між крейдовим та палеогеновим періодом, зафіксований у відкладах Фото: wikipedia

Астероїд величезних розмірів діаметром близько 10 км впав на Землю 66 млн років тому. Внаслідок удару на півострові Юкатан (сучасна Мексика) утворився кратер шириною близько 200 кілометрів. Від удару в небо піднялися трильйони тонн пилу, що завадило проникненню сонячного світла та тепла. Тому на довгий час на Землі запанувала зима. Ці зміни клімату призвели до загибелі цілих екосистем.

[ + – ] Дослідницька ділянка Таніс у штаті Північна Дакота, США Фото: Forbes

Під час вивчення ділянки Таніс, дослідники дійшли висновку, що тут у відкладеннях є свідчення масової загибелі тварин у перші години після удару астероїду.

Відомо, що удар, крім усього іншого, викликав величезну хвилю цунамі і вона стала причиною швидкого осідання відкладень, які зберігають свідчення катастрофічних подій. Рештки рослин, тварин, дерев допомогли вченим отримати більше інформації про масове вимирання, а також про флору і фауну того періоду та її довкілля. Досі залишалося загадкою, в яку пору року відбулося масове вимирання на межі крейдового та палеогенового періодів 66 млн. років тому, і вчені знайшли відповідь на це питання.

[ + – ] Викопні залишки риб, знайдені на ділянці Таніс Фото: Forbes

Дослідники вивчили кістки викопних риб, що дозволило визначити їхній життєвий цикл і час, коли вони загинули за структурою росту кісток. Виявилося, що всі риби загинули у весняно-літній період. Ці дані підтвердилися і щодо інших копалин останків.

"Все вказує на те, що падіння астероїда сталося навесні чи влітку, що призвело до початку масового вимирання рослин та тварин на планеті", — говорить ДеПальма.

Нагадуємо, що біологи розповіли, як крокодили пережили падіння астероїда, який знищив динозаврів.