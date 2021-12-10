Вчені назвали точну пору року, коли на Землю впав астероїд-вбивця
Дослідникам вдалося нарешті відповісти на питання, яке не давало спокою вже багато десятиліть.
Вчені з Манчестерського університету ретельно вивчили дослідницьку ділянку Таніс у штаті Північна Дакота, США, яка входить до багатої на скам'янілості динозаврів формації Хелл-Крік. Також на цій ділянці у відкладеннях найкраще можна побачити кордон між крейдовим та палеогеновим періодом (кордон K-Pg), коли, як вважається, і сталося масове вимирання живих істот на планеті, внаслідок падіння астероїду. Вчені знайшли точні дані про пору року, коли вимерли три чверті тварин на планеті, включаючи непташиних динозаврів, повідомляє Forbes.
"Ми дуже довго обробляли дані і тепер ми знаємо, коли точно, в яку пору року відбулося масове вимирання. Хоча це і був кінець для майже всього живого на планеті, людина не еволюціонувала б, якби не це вимирання динозаврів і всі наступні події", — Каже Роберт ДеПальма з Манчестерського університету.
Астероїд величезних розмірів діаметром близько 10 км впав на Землю 66 млн років тому. Внаслідок удару на півострові Юкатан (сучасна Мексика) утворився кратер шириною близько 200 кілометрів. Від удару в небо піднялися трильйони тонн пилу, що завадило проникненню сонячного світла та тепла. Тому на довгий час на Землі запанувала зима. Ці зміни клімату призвели до загибелі цілих екосистем.
Під час вивчення ділянки Таніс, дослідники дійшли висновку, що тут у відкладеннях є свідчення масової загибелі тварин у перші години після удару астероїду.
Відомо, що удар, крім усього іншого, викликав величезну хвилю цунамі і вона стала причиною швидкого осідання відкладень, які зберігають свідчення катастрофічних подій. Рештки рослин, тварин, дерев допомогли вченим отримати більше інформації про масове вимирання, а також про флору і фауну того періоду та її довкілля. Досі залишалося загадкою, в яку пору року відбулося масове вимирання на межі крейдового та палеогенового періодів 66 млн. років тому, і вчені знайшли відповідь на це питання.
Дослідники вивчили кістки викопних риб, що дозволило визначити їхній життєвий цикл і час, коли вони загинули за структурою росту кісток. Виявилося, що всі риби загинули у весняно-літній період. Ці дані підтвердилися і щодо інших копалин останків.
"Все вказує на те, що падіння астероїда сталося навесні чи влітку, що призвело до початку масового вимирання рослин та тварин на планеті", — говорить ДеПальма.
Нагадуємо, що біологи розповіли, як крокодили пережили падіння астероїда, який знищив динозаврів.