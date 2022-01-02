Загадочный пожар под горой в Австралии горит как минимум 6000 лет (видео)

"Горящая гора" усыпана белым пеплом и укутана легкой дымкой, пахнущей серой. И нет, это не вулкан.

В Австралии таинственный пожар уже не менее 6 тысяч лет продолжается под землей в национальном парке "Горящая гора". Подробности о природном феномене сообщило издание Science Аlert.

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Загадочное явление возникло под горой Винген в штате Новый Южный Уэльс — ее название означает "огонь" на языке местного народа Ванаруа. Угольные пласты загорелись глубоко под землей, поэтому их невозможно потушить. По словам ученых, "Горящая гора" является самым длительным из всех пожаров на планете Земля, известных науке.

Никто не может определить истинные масштабы возгорания, однако профессор Имперского колледжа Лондона Гильермо Рейн предполагает, что пожар охватил угольный шар диаметром от 5 до 10 метров, а температура достигает 1000 градусов по Цельсию. Очаг находится на глубине примерно 30 метров под землей и распространяется в южную сторону со скоростью около 1 метра в год.

В отличие от обычного пожара, в угольных пластах нет открытого пламени, вместо этого они медленно тлеют, подобно костру для барбекю. По интенсивности он сильно отличается от печально известных возгораниях газа в угольных пластах, которые охватывают даже подземные русла. На поверхности же любой турист, посетивший "Горящую гору", увидит лишь дым и белый пепел, покрывающий теплую на ощупь землю в национальном парке, кроме того, здесь витает запах серы от горящих внизу минералов, а камни выделяются желто-красным цветом. Путь пожара можно легко отследить — на недавно выгоревших участках нет растений.

[ + – ] Следы пожара на горе Винген в Австралии Фото: ScienceAlert

"Впереди костра, куда он еще не дошел, вы видите этот прекрасный эвкалиптовый лес. Там, где сейчас огонь, нет абсолютно ничего живого, даже травы. И там, где был пожар 20-30 лет назад, лес вернулся, но это другой лес — огонь сформировал ландшафт", — объяснил профессор Гильермо Рейн.

Европейцы впервые задокументировали его проявления в 1828 году, когда местный рабочий заявил, будто обнаружил вулкан в районе горы Винген. Годом позже геолог Чарльз Плейделл Нил Уилтон провел исследование и обнаружил горение в угольных пластах. Со временем ученые установили путь огня, который составил 6,5 километров — на основании этого можно предположить, что уголь горит не менее 6 тысяч лет.

Как считает Гильермо Рейна, на самом деле пожар может продолжаться сотни тысяч лет. Недавно исследователи нашли доказательство того, что подземные пожары могли длиться гораздо дольше. Впрочем, эти догадки пока не официально не подтверждены.

[ + – ] Ученый Гильермо Рейн на горе Винген в 2014 году Фото: ScienceAlert

Никто также не знает причину и время возникновения пожара в "Горящей горе". Место считается священным у представителей народа Ванаруах, которые использовали его для приготовления пищи и изготовления оружия. Мифы рассказывают о вдове, слезы которой вызвали пожар, или факеле воина, которого захватила нечистая сила. Гильермо Рейн же считает, что феномен возник по естественным причинам:

"Это мог быть лесной пожар от удара молнии, от которого возникла обнаженная поверхность. Или это могло быть возгорание из-за нагрева угля. Он мог гореть тысячи лет без вмешательства человека. По мере развития огня он нагревает гору, заставляя ее расширяться и трескаться, впуская кислород, чтобы огонь мог двигаться вперед. Огонь производит свой собственный дымоход и свой собственный источник кислорода".

Тление угольных пластов очень тяжело остановить даже с современными технологиями: для этого потребуется огромное количество воды и жидкого азота. В 2014 году во время посещения национального парка Гильермо Рейн заметил, что пожар в "Горящей горе" приближается к небольшой реке. Ученый опасается: если угольный пласт пролегает слишком близко к руслу — огонь может вырваться на поверхность, усилить жар и привести к катастрофическим последствиям. С другой стороны, пожар может погаснуть сам собой, если продвинется глубже вниз по залежам угля.

"Влияние изменения климата на пожары в угольных пластах и ​​влияние пожаров на угольные пласты на изменение климата — это определенно то, о чем мы должны очень беспокоиться. Больше всего расстраивает тот факт, что эти пожары никому не приносят пользы — это огромный потенциальный источник тепла и энергии, который не используется", — заявил Гильермо Рейн.

Ранее ученые выяснили, как микробы стали причиной массового вымирания животных. Извержение вулканов в Сибири привело к глобальному потеплению, а повышение температуры ускорило метаболизм микроорганизмов. Они быстро израсходовали кислород на разложение органических останков, а затем перешли на сульфат и начали выделять сероводород, ядовитый для многих других организмов.