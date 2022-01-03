В ЮАР пожар едва не уничтожил здание парламента: подозреваемого задержали (фото, видео)

Пожар в нижней палате парламента было очень тяжело тушить из-за деревянных перекрытий здания. Спасатели боролись с огнем несколько часов.

В Южноафриканской республике задержали мужчину, который устроил пожар в здании парламента в Кейптауне. Об этом сообщает BBC.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Местная полиция сообщила, что подозреваемому предъявили обвинения в поджоге, взломе дома и краже. 4 января будет заседание суда. Пожарные тушили огонь несколько часов. Президент Сирил Рамафос назвал эти события "ужасными и разрушительными", но пообещал продолжить работу парламента.

[ + – ] Крыша парламента

Как сообщили спасатели, пожар начался в офисах третьего этажа и быстро распространился на палату Национального собрания (нижняя палата). Сейчас парламентарии находятся на каникулах в честь праздников, поэтому сообщений о пострадавших не поступало.

Жан-Пьер Смит, член комитета мэрии Кейптауна по вопросам безопасности и защиты, сказал журналистам, что крыша над старым залом собраний "полностью уничтожена", повреждения внутри еще предстоит изучить.

[ + – ] Последствия пожара в нижней палата парламента

Задержанного будут обвинять по статьям, связанные с Законом о национальных ключевых объектах, защищающий стратегические объекты. Подробности обвинения недоступны.

Здание парламента в Кейптауне состоит из трех секций, самая старая построена в 1884 году. Остальные две достроены в 1920-х и 1980-х годах. Перекрытия полов в нем деревянные, что усложнило тушение пожара.

Напомним, в Австралии загадочный пожар горит уже как минимум 6000 лет, который не похож на вулкан и обычный огонь.

Ранее в ЮАР выступили против продажи ключа от камеры Нельсона Манделы так как он принадлежит народу.