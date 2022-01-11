У Благовіщенському соборі Харкова сталася пожежа (відео)

Очевидці діляться відео у соцмережах та кажуть, що димом була затягнута вся вулиця.

У Харкові 11 січня сталася пожежа біля Благовіщенського собору, розташованого на однойменній площі. Місцеві пожежники її вже ліквідували. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у Харківській області на офіційній сторінці у Facebook.

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Зазначається, що о 08:45 ранку спалахнув одноповерховий господарський будинок, що розташований біля будівлі собору, о 09:43 її вдалося локалізувати на площі 60 м кв. У ліквідації пожежі брали участь 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Фото: ГСЧС

Свідки події кажуть, що помітили спалах на території церкви. Димом була затягнута вся вулиця.

Харківський Свято-Благовіщенський кафедральний собор вважається найбільшим у країнах Східної Європи – це складник т.зв. золотого трикутника, який також включає Успенський і Покровський собори. Належить він Харківській єпархії УПЦ московського патріархату.

Раніше Фокус повідомляв, що під час пожежі в нью-йоркській багатоповерхівці загинуло 20 людей, серед них 9 дітей. Причиною трагедії став спалах обігрівача у квартирі африканських мігрантів. Протипожежні датчики на поверсі не спрацювали.

Нагадаємо, що під час пожежі в Києво-Печерській лаврі були постраждалі. Одна людина зазнала травм середньої тяжкості, ще двоє — отруїлися чадним газом.