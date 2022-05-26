"Навіщо нам Англія?" В окупованому Криму хочуть припинити вивчення англійської у школах

Так званий спікер держради Володимир Константинов заявив, що англійська мова не потрібна тим, хто не поїде в Лондон.

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Російські окупанти на Кримському півострові заявили, що хочуть прибрати англійську мову зі шкільної програми. Тому що замість неї потрібно вивчати "свої мови". Про це повідомляє ТАРС.

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Цю "оригінальну" пропозицію висловив спікер Держради окупованого Криму Володимир Константинов.

[ + – ] Володимир Константинов на російському телебаченні Фото: ТАСС

"Мови — суперечливе питання для мене, дуже суперечливе: навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи в Лондон?" — сказав Костянтинов журналістам.

"Тупе слідування за чужою цивілізацією небезпечне. Ми робимо дитину заручником — вона говоритиме, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона — Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!" — заявив Константинов, водночас не уточнивши, про які мови йдеться, а потім повідомив, що англійці воюють з РФ "вже тисячу років".

"Англійці воюють із нами тисячу років, а ми продовжуємо їх вивчати, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час — а потім на історію часу не вистачає", — заявив Константинов. Утім, сам він, як з'ясувалося, знає англійську. Але освоїв її за два роки, коли виникла потреба у зв'язку з бізнесом.

Такі курси для вивчення необхідних мов можна створити китайською, французькою, англійською та іншими мовами — щоб їх освоювали ті люди, яким це дійсно необхідно, вважає він.

Зазначимо, що Костянтинов упустив з уваги той факт, що англійська мова є міжнародною, й окрім Великобританії, її визначили державною або офіційною 59 держав світу, враховуючи США, Канаду й Австралію.

Також Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ і низка міжнародних організацій визначили англійську як офіційну мову для щоденної комунікації та діловодства.