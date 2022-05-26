"Навіщо нам Англія?" В окупованому Криму хочуть припинити вивчення англійської у школах
Так званий спікер держради Володимир Константинов заявив, що англійська мова не потрібна тим, хто не поїде в Лондон.
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Російські окупанти на Кримському півострові заявили, що хочуть прибрати англійську мову зі шкільної програми. Тому що замість неї потрібно вивчати "свої мови". Про це повідомляє ТАРС.
Цю "оригінальну" пропозицію висловив спікер Держради окупованого Криму Володимир Константинов.
"Мови — суперечливе питання для мене, дуже суперечливе: навіщо нам сліпо йти шляхом англійської мови? Навіщо вчити те, що не треба, якщо людина не поїде ніколи в Лондон?" — сказав Костянтинов журналістам.
"Тупе слідування за чужою цивілізацією небезпечне. Ми робимо дитину заручником — вона говоритиме, що я знаю англійську, і мені цікаво, яка вона — Англія. Давайте вивчати свої мови, розвивати свої мови!" — заявив Константинов, водночас не уточнивши, про які мови йдеться, а потім повідомив, що англійці воюють з РФ "вже тисячу років".
"Англійці воюють із нами тисячу років, а ми продовжуємо їх вивчати, витрачаємо гроші на вчителів, витрачаємо час — а потім на історію часу не вистачає", — заявив Константинов. Утім, сам він, як з'ясувалося, знає англійську. Але освоїв її за два роки, коли виникла потреба у зв'язку з бізнесом.
Такі курси для вивчення необхідних мов можна створити китайською, французькою, англійською та іншими мовами — щоб їх освоювали ті люди, яким це дійсно необхідно, вважає він.
Зазначимо, що Костянтинов упустив з уваги той факт, що англійська мова є міжнародною, й окрім Великобританії, її визначили державною або офіційною 59 держав світу, враховуючи США, Канаду й Австралію.
Також Організація Об'єднаних Націй, Міжнародний комітет Червоного Хреста, Європейський Союз, Рада Європи, ОБСЄ і низка міжнародних організацій визначили англійську як офіційну мову для щоденної комунікації та діловодства.