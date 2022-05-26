"Зачем нам Англия?". В оккупированном Крыму хотят прекратить изучение английского в школах
Так называемый спикер госсовета Владимир Константинов заявил, что английский язык не нужен тем, кто не поедет в Лондон
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Российские оккупанты на Крымском полуострове заявили, что хотят убрать английский язык из школьной программы. Потому что вместо него нужно изучать "свои языки". Об этом сообщает ТАСС.
Это "оригинальное" предложение высказал спикер Госсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов.
"Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?" — сказал Константинов журналистам.
"Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем ребенка заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!", — заявил Константинов, при этом не уточнив, о каких языках идет речь, а потом сообщил, что англичане воюют с РФ "уже тысячу лет".
"Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает", — заявил Константинов. Впрочем, сам он, как оказалось, английский знает. Но освоил его за два года, когда появилась необходимость в связи с бизнесом.
Такие курсы для изучения необходимых языков можно создать по китайскому, французскому, английскому и другим языкам — чтобы их осваивали те люди, которым это действительно необходимо, считает он.
Отметим, что Константинов упустил из виду тот факт, что английский язык является международным, и кроме Великобритании, его определили государственным или официальным 59 государств мира, включая США, Канаду и Австралию.
Также Организация Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ и ряд международных организаций определили английский как официальный язык для ежедневной коммуникации и делопроизводства.