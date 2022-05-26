"Зачем нам Англия?". В оккупированном Крыму хотят прекратить изучение английского в школах

Так называемый спикер госсовета Владимир Константинов заявил, что английский язык не нужен тем, кто не поедет в Лондон

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Российские оккупанты на Крымском полуострове заявили, что хотят убрать английский язык из школьной программы. Потому что вместо него нужно изучать "свои языки". Об этом сообщает ТАСС.

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Это "оригинальное" предложение высказал спикер Госсовета оккупированного Крыма Владимир Константинов.

[ + – ] Владимир Константинов на российском телевидении Фото: ТАСС

"Языки — спорный вопрос для меня, очень спорный: зачем нам слепо идти по пути английского языка? Зачем учить то, что не надо, если человек не поедет никогда в Лондон?" — сказал Константинов журналистам.

"Тупое следование за чужой цивилизацией опасно. Мы делаем ребенка заложником — он будет говорить, что я знаю английский, и мне интересно, какая она — Англия. Давайте изучать свои языки, развивать свои языки!", — заявил Константинов, при этом не уточнив, о каких языках идет речь, а потом сообщил, что англичане воюют с РФ "уже тысячу лет".

"Англичане воюют с нами тысячу лет, а мы продолжаем их изучать, тратим деньги на учителей, тратим время — а потом на историю времени не хватает", — заявил Константинов. Впрочем, сам он, как оказалось, английский знает. Но освоил его за два года, когда появилась необходимость в связи с бизнесом.

Такие курсы для изучения необходимых языков можно создать по китайскому, французскому, английскому и другим языкам — чтобы их осваивали те люди, которым это действительно необходимо, считает он.

Отметим, что Константинов упустил из виду тот факт, что английский язык является международным, и кроме Великобритании, его определили государственным или официальным 59 государств мира, включая США, Канаду и Австралию.

Также Организация Объединенных Наций, Международный комитет Красного Креста, Европейский Союз, Совет Европы, ОБСЕ и ряд международных организаций определили английский как официальный язык для ежедневной коммуникации и делопроизводства.