Європа може допомогти США в Ірані в обмін на допомогу Вашингтону Україні, — Politico

Президент США Дональд Трамп хоче, аби європейські країни допомогли йому із забезпечення безпеки Ормузької протоки. Водночас у Європі розглядають можливість укласти з Трампом угоду, яка допоможе Україні.

Президент Фінляндії Александер Стубб розглядає варіант запропонувати Трампу допомогу Європи на Близькому Сході в обмін на допомогу США з завершенням війни в Україні. Зокрема, аби Вашингтон надав усю необхідну допомогу, яка була б потрібна Києву для укладання прийнятної угоди. Ідея угоди була запропонована Стаббу під час сесії запитань і відповідей у ​​лондонському аналітичному центрі Chatham House у вівторок, повідомляє видання Politico.

Сам фінський президент був здивованим та враженим такою пропозицією, назвав її дуже гарною і пообіцяв обговорити цей варіант зі своєю командою.

Водночас у матеріалі відзначається, що Фінляндія не має достатніх ресурсів, аби мати значний вплив на ситуацію із блокування Ормузької протоки. Також не зрозуміло, яку роль можуть відіграти європейські сили там.

Відео дня

Сам Стубб визнав, що реалістично оцінює, наскільки сильно він може вплинути на Трампа, адже президенти зблизилися під час зустрічі минулого року під час семигодинної зустрічі, коли вони грали в гольф та обідали.

"У мене немає ілюзій щодо того, хто може переконати президента Трампа в чомусь. Якщо мені вдасться знайти одну ідею з десяти щодо України, я вважаю, що вона хороша", — заявив Стубб.

Раніше сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп різко відреагував на небажання європейських союзників брати участь у забезпеченні безпеки Ормузької протоки. За словами політика, він ніколи раніше не бачив американського президента настільки розлюченим через позицію партнерів.

Сам американський президент у своїй соцмережі заявив, що завжди вважав НАТО, де ми витрачаємо сотні мільярдів доларів на рік на захист цих же країн, вулицею з одностороннім рухом.

Напередодні міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що бойові дії в Ірані — це "не їхня війна". За його словами, починаючи операцію, ні США, ні Ізраїль не ставили до відома про це союзників.

Зі свого боку відставний французький генерал Мішель Яковлефф розкритикував війну США проти Ірану, назвавши її провалом.