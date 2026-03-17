Развернется ли Трамп от Путина: почему президент США ведет себя именно так, как ведет себя

Сегодня на нескольких эфирах журналисты задавали почти идентичный вопрос: почему так ведет себя Дональд Трамп и может ли он развернуться от Путина?

Честно говоря, это вопрос, пожалуй, больше к психологам, чем к политическим аналитикам. Могу только представить, сколько людей в разных аналитических центрах мира ежедневно ломают голову после очередного сообщения или выступления нынешнего лидера США. Но если упростить, то Трамп делает ровно то, что обещал. Он действует асинхронно. И этим вводит в ступор практически всех.

Здесь нет обычной линейности. Как мне говорили разные люди, Трамп удерживает внимание на чем-то одном не более 15 минут. Далее переключается на новую тему, далее — на другую. Постоянное переключение между темами имеет даже медицинский термин, но кто об этом может даже ему намекнуть, если Трамп считает себя самым здоровым человеком на планете?

Відео дня

Вместо предсказуемой логики решений появляется другой принцип: я хочу сделать так — и сделаю, кто бы мне что ни рассказывал. А дальше — это уже ваши проблемы, как вы будете с этим жить.

Это своеобразный вызов от человека в возрасте, который, как это ни странно звучит, прямо сейчас влияет и на мою семью, и на семьи моих друзей, и на какую-то совершенно незнакомую семью где-то в Дании. Когда-то Трамп называл это политикой "стратегической неопределенности". Вот теперь мы наконец увидели, как это работает на практике.

Важно

И это даже не бизнесовая тактика. Здесь скорее — об ощущении собственного величия. Когда ты настолько уверен в себе, что правила больше не имеют значения. Потому что, как известно, боги не ошибаются. И даже в туалет не имеют времени ходить — потому что как тогда мир может обойтись без них?

В этом есть что-то от мессианства. После покушения в предвыборный период все это имеет еще большее обострение. И здесь мы часто делаем ошибку, когда думаем, что мессию можно в чем-то убедить. Он не убеждается. Трамп просто знает, что он прав. Во всем. Ноль сомнений. Точка.

Поэтому не стоит ждать, что он вдруг перестанет любить Путина (ибо мессия сам выбирает, кто ему нравится) и "спустится с небес". Разве что — ради очередного пиар-эффекта. И, конечно, ради аплодисментов маленьких людей, которые до сих пор не подарили ему желанную с детства игрушку — какую-то там Нобелевскую премию мира.

Трамп на самом деле стремится к одному — заставить мир себя полюбить. Безусловно. Без глупых вопросов. Иначе — ради чего все это?

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник

Важно