Трамп сдает назад: как удалось остановить смертельно опасный шантаж президента США

Цивилизация выжила. Собираюсь на работу. Трамп, как и ожидалось, нагнетал, как мог — и в последний момент сделал шаг назад. На две-три недели.

Это же надо было во всем этом фарсе даже самолеты с британских баз поднимать, чтобы в конце концов сесть в лужу. Не экономически — тут я почему-то думаю, что Белый Дом хоть что-то да урвет (изначально эта спецоперация и была задумана о контроле за иранской нефтью) — а политически. Большой Донни оказался мелким и прогнозируемым бизнесменом-шантажистом. Хотя это уже не такая уж и большая новость. Он действует по одному и тому же алгоритму.

Но мир увидел месяц слабой Америки. Без союзников и без политической поддержки Европы, Британии, Канады, Австралии. Трамп через силу требует любви, а это еще больше от него отгораживает людей, которые привыкли к партнерствам, а не к банальному шантажу.

Когда-нибудь надо будет засесть и подробно расписать психологический портрет этого мужичонки (там, правда, за ним "подрастает" еще один — который со своей "нравственностью" может превзойти самого Трампа — и надо уже детально изучать все его ходы). Кто не видел разбор по Вэнсу — посмотрите предыдущее "Критическое мышление" — там есть немало характеристик вице-президента.

Еще два с половиной года нам придется иметь дело именно с такой американской политикой — и ее, увы, не изменишь. На следующие несколько месяцев Трамп после замораживания конфликта в Иране вернется в свою внутриполитическую песочницу. Будет продавать американцам величайшую победу над всеми злыми силами в мире. Слава Богу, это будет не о победе над Украиной (хотя могло бы и быть).

Из хорошего — есть надежда, что цены на нефть за месяц поползут вниз, а это будет означать, что Россия будет зарабатывать на войну меньше.

На фоне занятости выборами в Конгресс, нам бы с европейцами использовать момент и переформатировать процесс переговоров. Переформатировать сам формат (сорри за тавтологию). Потому что очевидно, что действующий трехсторонний уже не сработает. Штаты на фоне внутренних политических противостояний и, по сути, неоднозначной "победы" на Ближнем Востоке должны будут сосредоточиться на себе. Игры в потенциальный бизнес с Путиным сейчас больше отнимают баллов, чем дают. А угрозы выйти из НАТО еще больше обрывают трансконтинентальные связи, и Европа в какой-то момент вынуждена будет выстраивать собственную систему безопасности без США. Этот вопрос уже перезрел. Посмотрим, чем закончатся выборы в Венгрии — собственно, это станет большой отправной точкой для многих изменений.

