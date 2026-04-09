Трамп угрожает Ирану новой эскалацией: "больше и сильнее, чем когда-либо"

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские военные в дальнейшем будут оставаться вблизи Ирана. Они будут ожидать там заключения полноценного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

В то же время, если договоренности будут сорваны, Трамп готов к применению большей силы. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Clash Report.

Опрос Двухнедельное перемирие в Иране — это конец войны? Опрос открыт до Да Нет Временно Посмотрим Голосувати

По словам Трампа, если вдруг Иран не пойдет на переговоры, то Штаты устроят эскалацию в стране — будет "стрельба больше, лучше и сильнее, чем когда-либо прежде".

По его словам, цель этого заявления — дать понять Ирану, что США не хотят допустить появления ядерного оружия. Также его страна требует гарантировать безопасность и открытие Ормузского пролива.

При этом Трамп подчеркнул, что американские силы остаются в полной готовности и, по его словам, "ожидают следующих действий".

Відео дня

Заявление Трампа Фото: Clash Report

Перемирие между США и Ираном — что известно

Фокус ранее сообщил, что Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В то же время атаки прекратятся при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.

Зато в Иране заявили, что США проиграли войну и согласились с 10 требованиями Тегерана.

Перед этим Дональд Трамп пообещал, что в ночь на 8 апреля исчезнет целая цивилизация, которая впоследствии и не вернется.

Позже стало известно, что 10 апреля могут пройти переговоры между Ираном и США.

Напомним, несмотря на перемирие, США и Израиль ударили по НПЗ Ирана. Те со своей стороны атаковали страны Персидского залива.

Также сообщалось, что над военной базой в штате США, где живут Рубио и Гегсет, зафиксировали неизвестные дроны.