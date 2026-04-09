Трамп погрожує Ірану новою ескалацією: "більша та сильніша, ніж будь-коли"

Президент США Дональд Трамп заявив про те, що американські військові надалі залишатимуться поблизу Ірану. Вони очікуватимуть там на укладання повноцінної угоди між Вашингтоном та Тегераном.

Водночас, якщо домовленості буде зірвано, Трамп готовий до застосування більшої сили. Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає Clash Report.

За словами Трампа, якщо раптом Іран не піде на перемовини, то Штати влаштують ескалацію в країні — буде "стрілянина більша, краща та сильніша, ніж будь-коли раніше".

За його словами, мета цієї заяви — дати зрозуміти Ірану, що США не хочуть допустити появи ядерної зброї. Також його країна вимагає гарантувати безпеку та відкриття Ормузької протоки.

При цьому Трамп підкреслив, що американські сили залишаються у повній готовності та, за його словами, "очікують наступних дій".

Перемир'я між США та Іраном — що відомо

Фокус раніше повідомив, що Трамп погодився призупинити бомбардування Ірану на два тижні. Водночас атаки припиняться за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне та безпечне" відкриття Ормузької протоки.

Натомість, в Ірані заявили, що США програли війну та погодились з 10 вимогами Тегерана.

Перед цим Дональд Трамп пообіцяв, що в ніч на 8 квітня зникне ціла цивілізація, яка згодом і не повернеться.

Пізніше стало відомо, що 10 квітня можуть пройти перемовини між Іраном та США.

Нагадаємо, незважаючи на перемир'я, США та Ізраїль вдарили по НПЗ Ірану. Ті зі свого боку атакували країни Перської затоки.

Також повідомлялося, що над військовою базою у штаті США, де мешкають Рубіо та Гегсет, зафіксували невідомі дрони.