Трамп нашел вариант, чтобы зарабатывать на Ормузском проливе, — The Hill

Президент США Дональд Трамп нашел возможность получать прибыль с судов, которые проходят через Ормузский пролив. По его мнению, Штаты вместе с Ираном должны создать предприятие, чтобы собирать средства за проход судов.

Президент назвал такую идею замечательной, ведь она позволяет обеспечить безопасность. Об этом Трамп заявил, отвечая на вопрос журналиста ABC Джонатана Карла о поддержке инициативы Тегерана взимать плату за проход через ключевой мировой маршрут поставок нефти, передает The Hill.

Через Ормузский пролив проходит около 20-25% мирового нефтяного экспорта. Однако в иранском мирном плане, который Дональд Трамп назвал реалистичным, нет пункта о создании "совместного предприятия".

По словам Трампа, США могут зарабатывать немалые деньги, помогая увеличивать количество судов, проходящих через пролив. В частности он рассматривал вариант с тем, чтобы взимать средства с американских кораблей.

Зато иранские власти планируют создать специальные "пункты взимания платы", где суда будут платить деньги за проход через Ормузский пролив.

В то же время госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал такую идею, подчеркнув, что она является незаконной.

Средства от взимания платы Иран планирует использовать для восстановления страны, еще часть средств может быть передана Оману.

Фокус ранее сообщил, что Трамп согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели. В то же время атаки прекратятся при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.

Зато в Иране заявили, что США проиграли войну и согласились с 10 требованиями Тегерана.

Перед этим Дональд Трамп пообещал, что в ночь на 8 апреля исчезнет целая цивилизация, которая впоследствии и не вернется.

Позже стало известно, что 10 апреля могут пройти переговоры между Ираном и США.

Напомним, несмотря на перемирие, США и Израиль ударили по НПЗ Ирана. Те со своей стороны атаковали страны Персидского залива.

Также сообщалось, что над военной базой в штате США, где живут Рубио и Гегсет, зафиксировали неизвестные дроны.