Иран согласился открыть Ормузский пролив: какова ситуация с судоходством сейчас
Иран заявил о готовности прекратить боевые действия и открыть безопасный коридор для судоходства через Ормузский пролив при условии полного прекращения атак на свою территорию. Несмотря на объявленное перемирие, активность в стратегически важном морском узле пока остается минимальной.
Как сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х, Тегеран согласится остановить военные операции, если против страны больше не будут осуществляться удары. Он подчеркнул, что такое решение принято на уровне Высшего совета национальной безопасности, а значит в случае деэскалации иранские силы прекратят оборонительные действия.
По его словам, в течение двух недель Иран намерен гарантировать безопасное прохождение судов через Ормузский пролив. Контроль за безопасностью маршрута будет осуществляться во взаимодействии с вооруженными силами страны, с учетом всех технических факторов, которые могут влиять на движение в этом районе.
Также он отметил дипломатические усилия Пакистана, поблагодарив его руководство за содействие в снижении напряженности. Отдельно отмечается, что инициатива учитывает как предложения США по переговорному процессу, так и иранское видение параметров будущего диалога.
В то же время международные наблюдатели фиксируют осторожную реакцию рынка на заявления сторон. По информации CNN, даже спустя несколько часов после объявления прекращения огня движение судов в районе пролива остается ограниченным. Эксперты объясняют это тем, что участники рынка ожидают подтверждения стабильности ситуации с безопасностью. В общем, само по себе перемирие еще не означает мгновенного восстановления полноценной навигации. Судоходные компании и страховщики не спешат возвращаться к привычным маршрутам без четких сигналов и гарантий, в частности от международных структур безопасности.
Ключевым маркером восстановления доверия могут стать первые суда, которые рискнут пройти через пролив после обострения. Если эти рейсы пройдут без инцидентов, это станет сигналом для других перевозчиков и постепенно восстановит интенсивность движения.
На фоне этого стоит отметить, что с начала конфликта в районе Ормузского пролива было атаковано по меньшей мере 19 судов. Блокирование этого маршрута, который является одним из главных каналов транспортировки нефти в мире, продолжалось почти шесть недель и вызвало существенные перебои в поставках, которые, в конце концов, ощутимо ударили по глобальным рынкам.
Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.
Также американские и иранские чиновники могут встретиться уже на этой неделе для проведения переговоров по завершению войны. В частности, делегацию США может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.