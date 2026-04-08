Иран согласился открыть Ормузский пролив: какова ситуация с судоходством сейчас

Иран заявил о готовности прекратить боевые действия и открыть безопасный коридор для судоходства через Ормузский пролив при условии полного прекращения атак на свою территорию. Несмотря на объявленное перемирие, активность в стратегически важном морском узле пока остается минимальной.

Как сообщил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в соцсети Х, Тегеран согласится остановить военные операции, если против страны больше не будут осуществляться удары. Он подчеркнул, что такое решение принято на уровне Высшего совета национальной безопасности, а значит в случае деэскалации иранские силы прекратят оборонительные действия.

По его словам, в течение двух недель Иран намерен гарантировать безопасное прохождение судов через Ормузский пролив. Контроль за безопасностью маршрута будет осуществляться во взаимодействии с вооруженными силами страны, с учетом всех технических факторов, которые могут влиять на движение в этом районе.

Также он отметил дипломатические усилия Пакистана, поблагодарив его руководство за содействие в снижении напряженности. Отдельно отмечается, что инициатива учитывает как предложения США по переговорному процессу, так и иранское видение параметров будущего диалога.

В то же время международные наблюдатели фиксируют осторожную реакцию рынка на заявления сторон. По информации CNN, даже спустя несколько часов после объявления прекращения огня движение судов в районе пролива остается ограниченным. Эксперты объясняют это тем, что участники рынка ожидают подтверждения стабильности ситуации с безопасностью. В общем, само по себе перемирие еще не означает мгновенного восстановления полноценной навигации. Судоходные компании и страховщики не спешат возвращаться к привычным маршрутам без четких сигналов и гарантий, в частности от международных структур безопасности.

Данные по морскому трафику свидетельствуют о незначительной активности в Ормузском проливе утром в среду после объявления двухнедельного прекращения огня между США и Ираном.

Ключевым маркером восстановления доверия могут стать первые суда, которые рискнут пройти через пролив после обострения. Если эти рейсы пройдут без инцидентов, это станет сигналом для других перевозчиков и постепенно восстановит интенсивность движения.

На фоне этого стоит отметить, что с начала конфликта в районе Ормузского пролива было атаковано по меньшей мере 19 судов. Блокирование этого маршрута, который является одним из главных каналов транспортировки нефти в мире, продолжалось почти шесть недель и вызвало существенные перебои в поставках, которые, в конце концов, ощутимо ударили по глобальным рынкам.

Напомним, что 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки и атаки на Иран на две недели при условии, что Тегеран согласится на "полное, немедленное и безопасное" открытие Ормузского пролива.

Также Фокус писал, что американские и иранские чиновники могут встретиться уже на этой неделе для проведения переговоров по завершению войны. В частности, делегацию США может возглавить вице-президент Джей Ди Вэнс.