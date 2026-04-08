Іран погодився відкрити Ормузьку протоку: яка ситуація із судноплавством зараз

Іран заявив про готовність припинити бойові дії та відкрити безпечний коридор для судноплавства через Ормузьку протоку за умови повного припинення атак на свою територію. Попри оголошене перемир’я, активність у стратегічно важливому морському вузлі поки що залишається мінімальною.

Як повідомив міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у соцмережі Х, Тегеран погодиться зупинити військові операції, якщо проти країни більше не здійснюватимуться удари. Він підкреслив, що таке рішення ухвалене на рівні Вищої ради національної безпеки, а отже у разі деескалації іранські сили припинять оборонні дії.

За його словами, упродовж двох тижнів Іран має намір гарантувати безпечне проходження суден через Ормузьку протоку. Контроль за безпекою маршруту здійснюватиметься у взаємодії зі збройними силами країни, з урахуванням усіх технічних факторів, які можуть впливати на рух у цьому районі.

Також він відзначив дипломатичні зусилля Пакистану, подякувавши його керівництву за сприяння у зниженні напруженості. Окремо наголошується, що ініціатива враховує як пропозиції США щодо переговорного процесу, так і іранське бачення параметрів майбутнього діалогу.

Водночас міжнародні спостерігачі фіксують обережну реакцію ринку на заяви сторін. За інформацією CNN, навіть через кілька годин після оголошення припинення вогню рух суден у районі протоки залишається обмеженим. Експерти пояснюють це тим, що учасники ринку очікують підтвердження стабільності безпекової ситуації. Загалом, саме по собі перемир’я ще не означає миттєвого відновлення повноцінної навігації. Судноплавні компанії та страховики не поспішають повертатися до звичних маршрутів без чітких сигналів і гарантій, зокрема від міжнародних структур безпеки.

Дані щодо морського трафіку свідчать про незначну активність в Ормузькій протоці вранці в середу після оголошення двотижневого припинення вогню між США та Іраном. Фото: CNN

Ключовим маркером відновлення довіри можуть стати перші судна, які ризикнуть пройти через протоку після загострення. Якщо ці рейси відбудуться без інцидентів, це стане сигналом для інших перевізників і поступово відновить інтенсивність руху.

На тлі цього варто зазначити, що з початку конфлікту в районі Ормузької протоки було атаковано щонайменше 19 суден. Блокування цього маршруту, який є одним із головних каналів транспортування нафти у світі, тривало майже шість тижнів і спричинило суттєві перебої у постачанні, які, зрештою, відчутно вдарили по глобальних ринках.

Нагадаємо, що 8 квітня президент США Дональд Трамп заявив, що погодився призупинити бомбардування та атаки на Іран на два тижні за умови, що Тегеран погодиться на "повне, негайне та безпечне" відкриття Ормузької протоки.

Також Фокус писав, що американські та іранські чиновники можуть зустрітися вже цього тижня для проведення перемовин щодо завершення війни. Зокрема, делегацію США може очолити віцепрезидент Джей Ді Венс.