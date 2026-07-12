"Так грустно": Трамп прокомментировал смерть сенатора Грэма

Президент США Дональд Трамп высказался о смерти своего соратника-республиканца. Глава Белого дома отметил, что Линдси Грэм постоянно был занят работой и его будет очень не хватать.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает Линдси Грэма одним из самых выдающихся сенаторов в современной истории. Об этом глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social.

"Он всегда работал и был настоящим американским патриотом", — подчеркнул президент США.

Кроме того, он отметил, что Линдси Грэма будет очень не хватать в американском политическом сообществе.

"Как грустно!", — признал Дональд Трамп, пообещав впоследствии обнародовать подробности смерти и организационные вопросы, касающиеся похорон.

Сообщение Дональда Трампа Фото: скриншот

Что известно о смерти Грэма

Один из сотрудников Грэма рано утром в воскресенье сообщил телеканалу NBC News, что не было никаких признаков того, что накануне законодатель плохо себя чувствовал. Он должен был появиться в воскресенье в программе NBC News "Meet the Press".

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Стоит отметить, что сначала Грэм критиковал Трампа, с которым он в 2016 году соперничал за пост главы Белого дома, но впоследствии их отношения кардинально изменились, и сенатор считал себя "путеводной звездой" президента.

Дональд Трамп и Линдси Грэм за игрой в гольф Фото: из открытых источников

"У нас разные мнения, но он понимает мою позицию", — говорил Грэм о президенте.

Грэм прославился своей работой в сфере внешней политики Украины. Он убеждал администрации как Трампа, так и Байдена поддержать борьбу Киева против российского вторжения.

В пятницу, 10 июля, Владимир Зеленский рассказал о своей уже десятой встрече с американским сенатором, который проинформировал украинскую сторону о законопроекте, разрабатываемом конгрессменами с целью оказания санкционного давления на Россию.

Линдси Грэм на встрече с Владимиром Зеленским

Напомним, Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни вечером в субботу, 11 июля. 9 июля ему исполнился 71 год.

Фокус" писал, что ранее подозреваемый Вэнс Болтер убил сенатора Мелиссу Гортман и ее мужа, выдав себя за полицейского. Кроме того, он ранил сенатора Джона Гоффмана и его жену.