Могли отравить: в США высказали предположение, что к внезапной смерти сенатора Грэма причастна Россия
Американская политическая активистка Лора Лумер высказала предположение, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма, который внезапно скончался.
Сторонница президента США Дональда Трампа Лумер заявила, что в Кремле могут быть причастны к смерти американского сенатора Линдси Грэма, которого Москва внесла в свой список террористов и экстремистов в РФ. Об этом она написала в социальной сети X.
"Неужели Россия только что отравила Линдси Грэма? Серьезно, нужно провести расследование. Линдси Грэм был в Украине день назад, призывая принять закон о санкциях против России, который, по его словам, поддерживает Белый дом. А теперь он внезапно умирает от какой-то случайной болезни, как говорят его сотрудники. Неужели Россия отравила сенатора США?" — написала она.
Кроме того, она напомнила, что российский идеолог Дугин ранее призывал к его уничтожению.
Кроме того, правозащитница также высказала предположение, что "отравить" Грема мог и Иран. При этом она призвала провести токсикологическую экспертизу "как можно скорее", ведь внезапная смерть серьезно всколыхнула Вашингтон.
Смерть Линдси Грэма: что известно
Напомним, что 12 июля стало известно о смерти сенатора Линдси Грэма. Сообщается, что Линдси Грэм скончался вечером 11 июля. Также стало известно, что сенатор США Линдси Грэм скончался после непродолжительной и внезапной болезни. Семья сенатора Грэма благодарна за молитвы в это время и просит уважать их частную жизнь в этот невероятно тяжелый период.
Кроме того, президент США Дональд Трамп высказался по поводу смерти своего соратника-республиканца. Глава Белого дома отметил, что Линдси Грэм постоянно был занят работой и его будет очень не хватать. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает Линдси Грэма одним из самых выдающихся сенаторов в современной истории.