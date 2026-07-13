Смерть Линдси Грэма лишает Украину главного "защитника" в окружении Трампа — Bloomberg

Неожиданная смерть американского сенатора Линдси Грэма лишает Украину одного из самых эффективных каналов связи с главой Белого дома. Теперь Киеву и другим союзникам США придется искать других защитников своих интересов.

Покойный конгрессмен обладал уникальным набором навыков, ведь он поддерживал тесные отношения с Трампом, умел работать с сенаторами-демократами и имел прочные связи с иностранными лидерами. Об этом пишет издание Bloomberg.

Источник из высших эшелонов власти Украины сообщил СМИ, что смерть Грэма восприняли как большую утрату. Он "искренне поддерживал Украину" и делал "все возможное, чтобы помочь стране", — сказал инсайдер.

"Европейские страны считали Грэма ключевым влиятельным игроком в Белом доме, который не только поддерживал Украину, но и способствовал наказанию России, сообщил европейский дипломат. Его также считали одним из немногих среди влиятельных республиканцев, кто проявлял активный и обоснованный интерес к внешней политике, по словам источника, знакомого с взглядами европейских лидеров", — говорится в материале.

Відео дня

Грэм регулярно посещал как публичные, так и закрытые международные встречи, разъясняя аудитории и официальным лицам за рубежом политику американской администрации. СМИ отмечают, что во время Мюнхенской конференции по безопасности в 2025 году он подтвердил ценность НАТО и добавил, что альянс "выдержал испытание временем" и "работает", а также объяснил, почему Трамп оказывает давление на европейских союзников с целью увеличения оборонных расходов.

Линдси Грэм считался защитником Киева, имевшим прямые связи с Трампом Фото: Офис президента

"Нам понадобятся другие сенаторы, которые выступят и займут его место в вопросе Украины", — сказал конгрессмен Дон Бейкон, республиканец из Небраски и явный сторонник поддержки Украины.

Сенатор Тим Скотт, также республиканец из Южной Каролины, отметил уникальный стиль защиты интересов Грэма. Он отмечает, что покойный сенатор хотел "спасти как можно больше украинских жизней", потому что знал то, что "знаем все мы — что Россия была агрессором, что Россия через Путина пыталась совершить геноцид украинцев".

"И, как вы знаете, Линдси Грэм никогда не был мягким и деликатным в отношении своих приоритетов. Он был громким и прямолинейным, иногда даже слишком навязчивым, потому что понимал, что обладает силой микрофона, чтобы что-то изменить — не для себя, а для других", — сказал сенатор Скотт.

Линдси Грэм поддерживал Украину на протяжении ряда лет Фото: из открытых источников

После смерти Грема несколько сенаторов-демократов призвали как можно скорее принять законопроект о санкциях против РФ. Сенатор Ричард Блюменталь, демократ от Коннектикута, назвал это "достойной данью памяти".

"Я навсегда запомню наш последний длительный разговор в эти выходные, когда он ликовал по поводу достижения соглашения по нашему законопроекту о санкциях против России и сказал: "Это чертовски важное дело — мы все хорошо справились'", — заявил Блюменталь в своем заявлении.

Ранее Фокус сообщал о внезапной смерти сенатора Грема. По данным СМИ, политик был доставлена в больницу на скорой помощи после того, как ему стало плохо.

Впоследствии стало известно о возможной причастности РФ к смерти сенатора. Американская политическая активистка Лора Лумер высказала предположение, что Россия или Иран могли отравить сенатора Линдси Грэма, который внезапно скончался.