Трамп втік від Зеленського: чому президент США зірвав зустріч з лідером України

Анонсованої на 17 червня зустрічі президентів Зеленського і Трампа у Канаді не відбулося через достроковий від’їзд президента США з саміту G7. Чому це сталося і чим може обернутися новий комунікаційний збій між Банковою та Білим домом, з’ясовував Фокус.

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Про те, що президент США достроково покидає саміт G7 повідомила речниця Білого дому Керолайн Лівітт.

"Президент Трамп чудово провів день на саміті G7, навіть підписав важливу торгівельну угоду зі Сполученим Королівством та прем’єр-міністром Кіром Стармером. Багато чого було досягнуто, але через те, що відбувається на Близькому Сході, президент Трамп сьогодні ввечері (у ніч на 17 червня за Києвом — Фокус) виїде після вечері з главами держав", — цитує пані Лівітт CNN.

Між тим особисто Трамп дещо згодом уточнив причину від’їзду з саміту G7 і попутно дорікнув президенту Франції.

"Емманюель Макрон, який постійно прагне до публічності, помилково заявив, що я залишив саміт, щоб працювати над "перемир’ям" між Ізраїлем та Іраном, — написав президент США у Truth Social. — Неправда!".

За словами глави Білого дому, його французький колега "не має жодного уявлення", чому він вирішив позапланово повернутися до США, "але це безумовно не пов’язано з перемир’ям".

"Це набагато більше", — акцентував Трамп, не уточнивши, що саме має на увазі.

Як перед від’їздом з Канади Трамп викручувався щодо Путіна

Дональд Трамп, як відомо, планував зустрітися для двосторонніх перемовин в кулуарах саміту G7 з президентом Зеленським, який також заздалегідь анонсував, що говоритиме з американським колегою про нові контракти на зброю для України, а також антиросійські санкції.

До речі, про рестрикції відносно РФ Трамп висловився в понеділок, 16 квітня, заявивши, що відтягує розгляд цього питання у часі, очікуючи можливого укладання мирної угоди між Києвом та Москвою. При цьому, на запитання журналістів про те, чи підтримає Білий дім заклики Європи до нових антиросійських санкцій, Трамп відповів наступним чином: "Європа про це говорить, але ще нічого не зробила. Подивимось, чи зроблять вони це. І не забувайте, санкції коштують нам багато грошей — це величезні суми. Тобто, це не просто взяти й підписати документ. Йдеться про мільярди і мільярди доларів".

Чому насправді Трамп не захотів зустрічатися з Зеленським

Дональд Трамп чудово розумів, що на саміті G7 на нього з кожною годиною значно посилюватиметься тиск в плані необхідності введення більш жорстких антиросійських санкцій, тому вирішив не дочікуватися, поки президент Зеленський прибуде до Канади, вважає політолог Петро Олещук.

"Президент США, традиційно прикриваючись "великими справами", здійснив дипломатичний кульбіт, уникнувши незручної для себе ситуації. Більш того, я переконаний, що Трамп й надалі усіляко заговорюватиме питання введення санкцій відносно РФ, посилаючись на свою задіяність у близькосхідних справах, тощо. Тобто, в мене не має жодних сумнівів у тому, що Трамп звиватиметься, як вуж на пательні, уникаючи при цьому будь-яких дій, оскільки ключовий засадничий принцип його політики наступний: "Якщо ти можеш щось не робити — не роби до останнього", — зауважує експерт у розмові з Фокусом.

Окрему увагу політолог звертає на тактику офіційного Києва: "Дуже цікавий нюанс полягає в тому, що Зеленський заздалегідь сказав, що їде до Канади на зустріч з Трампом з тим, аби обговорити з ним питання купівлі Україною американської зброї. Гадаю, президент зовсім невипадково заявив про це публічно. Річ у тім, що у Трампа насправді не має жодних аргументів відносно того, чому він тут повинен нам відмовити. Раніше він на кожному кутку розповідав, що США, мовляв, роздали багато грошей Україні, тоді як потрібно було все продавати, щоб розвивати національну промисловість. Ну, так ось, будь ласка, Україна їде і пропонує купити зброю, але Трамп тікає з саміту G7, щоб не наразитися потім на критику в тому числі багатьох республіканців, для яких продаж зброї – це "священна корова" їхньої політики".

Таким чином, констатує Петро Олещук, достроково покинувши саміт G7, президент США, з його власної точки зору, "елегантно уникнув" незручної для себе розмови з Зеленським. Поряд з тим експерт припускає, що Трамп під час однієї з телефонних розмов пообіцяв Путіну не продавати зброю Україні.

"А взагалі, де-факто Трамп своїми істериками щодо дострокового залишення саміту G7, а також постами про те, що мешканці Тегерану мають терміново евакуюватися , забезпечив просто чудовий інформаційний супровід для атаки росіян 17 червня, перемикнувши увагу західних медіа від масштабного терористичного удару РФ. І в мене виникає запитання про те, а чи не були ці дії Путіна погоджені з Трампом заздалегідь. Я думаю, що були і Трамп надав йому можливість продемонструвати силу і показати, що ось, мовляв, не варто було РФ виключати з G8", — підсумовує Петро Олещук.

Чи дійсно Трамп грає на боці Кремля проти України

Водночас політолог Тарас Загородний у розмові з Фокусом наголошує: "У тому, що Трамп спровокував новий скандал і "наїхав" на Макрона, достроково покидаючи саміт G7, не має нічого дивного. При цьому, нам не слід робити з європейців білих і пухнастих зайчиків. Протиріччя по Близькому Сходу між європейцями та Білим домом є, але маємо розуміти: усі розмови про те, що США, мовляв, не підтримують Ізраїль в його прагненні знищити ядерні програми Ірану — це міф. Вашингтон допомагає і не слабо, домагаючись разом з Ізраїлем знищення ядерної програми, а в ідеалі — зміни режиму в Ірані".

Зазначивши, що на європейців тисне "ісламський фактор", оскільки там є багато мігрантів, експерт підкреслив: "Чи міг Трамп достроково залишити саміт, не бажаючи вступати у стратегічну перепалку з іншими лідерами? Цілком міг, оскільки не вважає за потрібне щось там обговорювати, прагнучи натомість знищити Іран. Так от риторичне запитання: а нам підходить сценарій знищення надважливого союзника Росії?".

США разом з Ізраїлем прагнуть знищиди ядерну програму Ірану, вважають експерти Фото: Фокус

Акцентувавши на тому, що Білий дім наразі активно "хитає" ключових союзників Кремля – Іран та Китай, політолог резюмував: чим гірше буде Пекіну та Тегерану, тим краще буде Україні.

У даному контексті Тарас Загородний наголошує, що адміністрація Джо Байдена практично нічого не робила в зазначеному напрямку. При цьому експерт припускає, що США дійсно можуть довести Іран до приблизно такого ж стану, в якому знаходиться Ірак — тобто до рівня фрагментованої держави, яка нікому нічим не загрожуватиме.

Що ж стосується фактичного зриву зустрічі Зеленського з Трампом на саміті G7 у Канаді, то експерт вважає це дипломатичною неприємністю, але не трагедією. "Насправді, успішне просування питання закупівлі американської зброї можна вести також шляхом перемовин з крупними корпораціями США, які мають реальні важелі тиску на Білий дім і надзвичайно зацікавлені у контрактах з Україною", — зауважує політолог.

Київ, підсумовує Тарас Загородний, має зараз максимально сфокусуватися на європейцях, які "і третини копійки" не витрачають з власного ВВП задля підтримки України. При цьому експерт висловив переконання, що тиск США на Росію в контексті мирного процесу насправді йде, просто відбувається це здебільшого в непублічній площині. У якості аргументу експерт нагадує про скасування 16 червня за ініціативою США запланованої на поточному тижні зустрічі американської й російської делегацій, покликаної усунути "подразники" у взаємних стосунках.